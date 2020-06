La CCI Aix Marseille Provence et l’association V2E s’associent pour une plaisance durable

Accueil > Aix Marseille > Economie > La CCI Aix Marseille Provence et l’association V2E s’associent pour une (...)

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Georges Seimandi, Président de l’association Les Voiles de l’Énergie et de l’Environnement (V2E), ont signé une convention de partenariat le mardi 2 juin 2020. L’objectif étant de porter ensemble l’ambition et le lancement de la 1ère dynamique française pour une pratique durable de la plaisance et de la régate.

Georges Seimandi et Jean-Luc Chauvin viennent de signer une convention de partenariat (Photo CCIAMP)

Dans le cadre de cette convention, la CCIAMP officialise sa participation, pour la deuxième année consécutive, à l’organisation des « Rencontres des Voiles de l’Énergie et de l’Environnement », portée par l’association V2E. Cette 3e édition (Marseille du 9 au 11 octobre 2020) s’inscrit dans la dynamique du congrès mondial de la nature organisé par l’UICN à Marseille en janvier 2021, avec pour thème « Énergie et Mer se conjuguent avec Biodiversité, dans le respect des orientations du Développement Durable ». Un temps sera consacré aux enseignements à tirer de la crise sanitaire et à la capacité de résilience des filières énergie et environnement. « Dans la perspective des épreuves de voiles des JO 2024 qui se tiendront à Marseille, le partenariat prend une dimension plus large de mobilisation des acteurs autour des enjeux du développement durable. Une opportunité de lancer des initiatives, basées sur la conviction ferme que le territoire Aix-Marseille-Provence a la capacité à être leader sur ce sujet au niveau national, voire au-delà. » Ainsi, les partenaires solliciteront le Comité de Paris 2024, très attentif à ce que les Jeux Olympiques soient l’opportunité de lancer des initiatives qui iront au-delà du temps des épreuves olympiques. A titre d’illustration, l’association V2E et la CCIAMP s’engagent à porter ensemble la Charte Eco-régate créée par V2E. « Expérimentée à Marseille auprès des équipages des Rencontres V2E 2020 elle pourra s’ouvrir à d’autres clubs nautiques, comme l’Union Nautique Marseillaise, un des clubs du Port de l’Anse de la Réserve, port géré par la CCIAMP depuis septembre 2018 et qui travaille actuellement à l’obtention de la certification Ports Propres délivrée par l’Union européenne. » Par ces actions, les partenaires amorceront des collaborations diverses dans le domaine maritime en lien avec la plaisance, la régate durable, l’animation portuaire (événements, sensibilisation, régates, …), l’implication du tissu économique local, la formation des jeunes … au regard de son potentiel et de ses capacités d’innovation et la valorisation du territoire. Dans ce contexte, les entreprises apporteuses de solutions de 1er plan pour aider les plaisanciers à respecter les principes du développement durable dans différents domaines : énergies propres ; recyclage des déchets ; produits respectueux de l’environnement, ...), seront invitées à exposer dans le Village des Solutions à l’occasion de cette 3e édition des Rencontres des Voiles de l’Énergie et de l’Environnement.