La CCI Marseille Provence devient la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence

Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP (Photo Robert Poulain)

La CCI Marseille Provence, dont le périmètre d’intervention est celui de la Métropole Aix-Marseille-Provence devient "CCI métropolitaine Aix Marseille Provence" pour correspondre à son territoire d’intervention. Une décision qui a été validé en Assemblée Générale en fin d’année 2019. « La Loi Pacte adoptée en mai 2019 a officialisé le statut des CCI métropolitaines comme agences de développement économique des métropoles. Sans attendre cette officialisation, nous avons été parmi les premières Chambres à bénéficier de ce statut via la convention de partenariat qui nous lie à la Métropole Aix-Marseille-Provence depuis 2017. Cette nouvelle appellation permet donc de nous mettre en conformité avec notre périmètre géographique d’intervention et notre ambition. Notre position d’agence de développement économique et notre ancrage métropolitain en seront ainsi confortés. C’est un engagement de ma mandature, une suite logique qui nous permet de crédibiliser notre action sur l’ensemble du territoire métropolitain », explique Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI Métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Cette nouvelle dénomination est effective dès ce mardi 7 janvier 2020 et sera graduellement appliquée à toutes les communications et prises de parole de la Chambre.

La rédaction