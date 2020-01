La CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence et la FNAIM s’associent pour la formation continue dans le domaine de l’immobilier

Accueil > Aix Marseille > Economie > La CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence et la FNAIM s’associent pour la (...)

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence et Jean-Marc Torrollion, Président de l’École Supérieure de l’Immobilier Business Executive et de la Fnaim ont signé une convention de partenariat. Convention qui vise à établir une collaboration étroite entre les deux structures pour soutenir la professionnalisation de la filière immobilière sur le territoire.

Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP entouré de Jean-Marc Torrollion, Président de l’Ecole Supérieure de l’Immobilier Business Executive et de la Fnaim et Didier Bertrand, Président de la Chambre Fnaim AMP (Photo D.R.)

La Fnaim, 1ère communauté de professionnels de l’immobilier, a créé en 2004 l’École Supérieure de l’Immobilier Business Executive, l’ESI BE, pour ouvrir à un vaste public des formations sur l’ensemble du territoire national. L’objectif étant de former les professionnels de l’immobilier qu’ils soient collaborateurs, salariés ou non-salariés, employés ou managers. Le Groupe École Pratique, organisme de formation de la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence, dispense des formations initiales ou continues, accompagne les entreprises dans leur recrutement en alternance, dans la recherche de stagiaires ou de futurs talents, et propose également aux chefs d’entreprises des formations professionnelles sur-mesure, selon les besoins de formations de leurs salariés. La Fnaim et la CCIAMP ont ainsi décidé de conjuguer leurs compétences pour répondre aux besoins du territoire en termes de professionnalisation de la filière immobilière. Ainsi, grâce à ce partenariat avec l’ESI BE, le GEP va pouvoir déployer 3 CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) sur l’ensemble du territoire métropolitain.