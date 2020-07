La Caisse d’Epargne Cepac entend être un acteur majeur de la reprise

Covid-19 : Les mesures prises par la Cepac

« Depuis le début de la crise sanitaire, la Cepac s’est mobilisée pour assurer la poursuite de ses activités essentielles, avec 94% de ses agences ouvertes dans des conditions sanitaires optimales », explique Alain Ripert, membre du Directoire. Et Didier Moaté, membre du directoire en charge du pôle Métropole d’ajouter : « Je salue nos collaborateurs, qui ont répondu pendant cette crise, aux attentes de l’ensemble de nos clients impactés par la crise ». Une crise qui n’a pas manqué d’entraîner des innovations, de nouvelles pratiques, comme le souligne Catherine Reljic, directrice du Développement : « Nos clients bénéficient de nombreuses innovations digitales : signature électronique, envoi de virements en 10 secondes ou par simple numéro de mobile, prise de rendez-vous en ligne, retraits par SMS ou encore verrouillage temporaire de la CB ». Quelque 3 000 litres de gel hydroalcooliques et 91 000 masques ont été distribués pendant le confinement. Un filtrage des clients à l’accueil a été réalisé et du plexiglass installé dans 100% des agences. Et, 1/3 des salariés était en télétravail. Pour accompagner les clients particuliers, professionnels et entreprises 100% des clients ont été contactés suivants 4 thématiques : la rassurance quant aux actions de mobilisation ; d’accompagnement aux professionnels. L’accompagnement dans la relation à distance avec la banque. Les précautions pour se préserver des fraudes avec l’e-news : « Cyber sécurité et si c’était simple », la web-série « les bons réflexes », les conseils réseaux sociaux. L’écoute et l’échange avec 3 tchats pour les professionnels, les épargnants, les jeunes. Plus de 300M€ de crédits de trésorerie ou de découverts ponctuels ont été octroyés. Plus de 10 000 entreprises et professionnels ont bénéficié d’un report des échéances de crédit de 6 mois, pour un total cumulé de plus de 190M€ . Concernant les PGE (Prêt garanti par l’État) ; plus de 4 200 ont été engagés pour un montant de plus 750 M€ (dont 40% en Outre-Mer). « L’objectif est que l’entreprise qui se portait bien avant la crise se porte bien après », insiste Joël Chassard, le président du directoire. « nous avons fait le job, poursuit-il, avec le PGE et le gouvernement a pris une bonne mesure ». Un PGE qui a été attribué à 96% des clients qui en ont fait la demande. Pour 2020 un engagement de PGE d’environ 1 milliard d’euros est attendu.



Un plan de relance d’envergure du logement neuf

Il est à noter qu’en matière de relance, précise le président : « Nous pouvons dès aujourd’hui jouer notre rôle d’accélérateur de la reprise, notamment avec un investissement de 400 milliards d’euros avec la Caisse d’Épargne Côte-d’Azur et Erilia (acteur majeur du pôle immobilier des Caisses d’Épargne, Erilia gère et entretient un patrimoine de plus de 61 200 logements en France avec la constitution d’une foncière de logements intermédiaires NDLR) » avance Didier Moaté, pour qui l’objectif est de « favoriser la reprise de la production de logements neufs, activité fortement impactée par la crise sanitaire du Covid-19, et de répondre durablement à la demande de logements intermédiaires, en forte croissance dans la région Sud ». Dès à présent, les trois associés : Cepac, Caisse d’Épargne Côte-d’Azur et Erilia, s’engagent à acquérir à court terme plus de 2 000 logements locatifs intermédiaires auprès de promoteurs, et « contribuent ainsi à la relance de l’activité économique de la filière BTP. » Cet engagement financier se traduira par de la création d’activité pour le secteur du bâtiment. « 6 000 emplois directs et indirects, du maçon au couvreur, du chef de chantier au chef d’entreprises seront potentiellement nécessaires pour mettre sur le marché ces 2000 logements à loyer maîtrisé ». A l’échelle de la région Sud, « c’est un plan de relance d’envergure du logement neuf sur nos territoires, qui représente un véritable levier positif pour la reprise de l’activité économique de la région. Ces acquisitions vont permettre de répondre rapidement à la demande croissante de logements intermédiaires, notamment pour les classes moyennes actives. Les projets sélectionnés répondront aux exigences architecturales et environnementales, de logements fonctionnels et économes en énergie, situés en zones urbaines ou péri-urbaines des métropoles », conclut Joël Chassard.

M.C