La Cuisine de Mireille : Copains comme cochon en Méditerranée !

La domestication du cochon, Sus scrofa domesticus, mammifère de la famille des Suidés, semble attestée depuis 9 000 ans av. J.-C. Des découvertes archéologiques prouvent que des cochons domestiques étaient élevés en Grèce, en Turquie et à Chypre à l’ère néolithique. D’ailleurs le mot cochon vient du grec kos-kos, onomatopée rappelant ses grognements… En terres méditerranéennes, haut lieu de coexistence entre juifs, chrétiens et musulmans, l’élevage et la consommation de porc ont toujours été bien établis. Élevé, mangé, sacrifié ou partagé, le cochon a tenu une place importante dans la vie de nos ancêtres. Il est l’âme de la nourriture humaine depuis des millénaires et alors que depuis les chasseurs-cueilleurs, on continue de le cuire de la même façon : embroché au-dessus de braises ! Car du bout de son groin à sa queue en tire-bouchon, de ses oreilles à ses pieds, de ses joues à ses jambons, de sa couenne à ses jarrets, oui véritablement tout est bon chez le cochon ! Ses travers sont grillés et caramélisés, ses pâtés ne font pas la tête, ses pieds se panent tandis que nous on se pâme pour ses saucisses et saucissons. Adulé ou abhorré, paré de tous les défauts, confondant ses cochonnailles avec nos cochonneries, le cochon ne devient pourtant un porc que lorsque l’homme se mêle de l’abattre… Et côté cuisine, le cochon fait son festival ! Cuisson rapide ou cuisson lente, grillades ou mijotés, conserves et salaisons, il y a des morceaux pour tous les goûts. Les côtes (filets, premières, échines) et les filets mignons se poêlent, les travers et plat de côtes se grillent, la longe et l’épaule se rôtissent tandis que la rouelle, la palette, les joues et les tripes mijotent… Le groin et les pieds, les oreilles et la queue se panent, se confisent, finissent en salades, en gratins ou en gelée. Les rognons, le foie, l’estomac, le cœur (quand il ne sert pas à réparer celui de l’homme), finissent en andouillettes, en pâtés et terrines… Ainsi la viande de porc se prête aux préparations les plus simples comme les plus élaborées, s’invite dans les cuisines de la plus ordinaires à la plus sophistiqué, offre une très large palette de textures, goûts et saveurs. Et cochon qui s’en dédit, les cochons en Méditerranée sont nos copains depuis si longtemps qu’ils méritent toute notre attention et plus encore avant que toutes les filières ne tournent en eau de boudin ! Voici trois recettes de gourmandes (et pas cochonnes !) : les joues de porc en cocotte de France, le porc mariné au vin de Chypre, et le porc aux palourdes du Portugal. Alors à vos cocottes, parce que le cochon c’est vraiment bon !