La Cuisine de Mireille : Purée, la tapenade !

La préparation à base d’olives pilées et d’huile d’olive est depuis longtemps en usage dans la Méditerranée. En effet, bien avant que Jean Reboul mentionne la tapenade en 1897 dans son livre « La cuisinière provençale », dès l’Antiquité, des écrits grecs et romains attestent de la préparation de purée d’olives… Ainsi deux siècles avant JC, Caton l’Ancien faisait état dans l’un de ses manuscrits de sa recette de l’épityrum : « Epitrum album, nigrum, uariumque sic facito : ex oleis albis, nigris, uariisque nuculeos eicito ; sic condito ; concidito ipsas, addito oleum, acetum, coriandrum, cuminum, feniculum, rutam, mentam ; in orculam condito : oleum supra siet. Ita utitor. » Marcus Porcius Cato, dit Caton l’Ancien (0234-0149 av. J.-C.), De agri cultura. Et selon une traduction française : « Recette pour faire l’épityrum soit blanc, soit noir, soit marbré. Assaisonnez de la manière suivante des olives blanches, noires et bigarrées, après en avoir ôté les noyaux. Coupez-les, mettez-les dans un assaisonnement d’huile, de vinaigre, de coriandre, de cumin, de fenouil, de rue et de menthe. Faites-les confire dans un vase de terre, laissez-les baigner dans l’huile, et servez ainsi. » Plus tard, les Romains feront connaître leur « olivarum conditurae » largement inspirée de la recette grecque, reprise par Lucius Iunius Moderatus Columella dit Columelle (4-70 ap. J.-C.) dans son traité De Re Rustica. De la Grèce à l’Espagne, de l’Italie à l’Afrique du Nord, il existait des préparations de pâte ou purée d’olives. Pour autant, il ne s’agissait pas encore de « tapenade » proprement dite. En 1880, Monsieur Meynier, chef marseillais, élabore une préparation à base d’olives noires, anchois, thon mariné, cognac et câpres dont il remplit des demi-œufs durs. La tapenade provençale est née ! Car la tapenade tient son nom du provençal « tapeno » qui signifie… câpre, le tapénadier étant le câprier. De fait, il ne saurait y avoir de véritable tapenade sans câpres ! Quant à sa couleur, certains puristes s’attachent à préciser qu’à l’origine la tapenade ne se préparait qu’avec des olives noires… Autres temps, autres recettes… Et à propos de recettes, en voici trois : la tapenade noire provençale de France, pour revenir au basique, la tapenade verte et une purée d’olive d’Espagne, l’olivada catalana d’Espagne.