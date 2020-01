Accueil > Art de vivre > Recettes > La Cuisine de Mireille : le poulet d’hiver n’a pas froid aux pattes (...)

Nouvelle année, nouvelle chronique : "Le Poulet Voyageur" pose ses pattes dans les colonnes de Destimed. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le poulet d’hiver n’a pas la chair de poule ! Soupes, tourtes, poulets mijotés en sauce ou joliment grillés, des fumets réconfortants s’échappent des cocottes et embaument les cuisines. Au canada, et presque partout dans le monde, la soupe de poulet est réputée pour ses qualités médicamenteuses. Dans le bassin méditerranée, déclinée en bon nombre de recettes, les soupes ou bouillons de poulet sont un remède connu depuis plus de 2000 ans et les écrits du Talmud Bavli, ou Talmud babylonien, indiquent que la volaille a la vertu de rectifier la mauvaise humeur ! Plus généralement, la soupe de poulet est consommée en hiver pour lutter contre le rhume et le refroidissement. Quoiqu’il en soit, elle est réconfortante, et son effet bienveillant commence dans la cuisine en préparant légumes et bouillon avant de finir dans les bols ! Alors à vos poulets et bon appétit !

La soupe de poulet et pommes de terre, une recette de la province du Yukon au Canada

Préparation 15 min

Cuisson 30 min

6 personnes

3 poitrines de poulet cuites

4 pommes de terre Yukon Gold (ou autre)

2 c. à soupe d’huile d’olive

¼ tasse d’oignons verts

3 gousses d’ail émincées

3 tasses de bouillon de poulet maison

3 carottes hachées

2 branches de céleri hachées

2 c. à soupe de persil sec

¼ tasse de farine tout usage

¼ tasse d’eau froide

1 ½ tasse de crème épaisse

1 c. à thé de sel

1 c. à thé de poivre blanc

Éplucher et couper les pommes de terre en petits cubes, les mettre dans un bol d’eau froide. Découper les poitrines de poulet cuites en lainières, réserver. Chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une grande casserole à feu moyen. Ajouter les oignons verts émincés, l’ail, le poulet et les pommes de terre. Faire sauter 6 minutes, en remuant fréquemment. Ajouter le bouillon de poulet, bien mélanger. Monter à feu vif, ajouter les carottes, le céleri et le persil. Saler et poivrer, réduire à feu moyen et laisser mijoter 15 minutes, en remuant de temps en temps. Dans un bol, mélanger la farine et l’eau jusqu’à consistance lisse. Ajouter ce mélange et la crème épaisse à la soupe, laisser mijoter pendant 15 minutes en remuant souvent. Servir très chaud.

Mireille SANCHEZ

"Le Poulet Voyageur. 1000 recettes et autres petites histoires". Éditions BPI. 890 pages. 35 €.

Mireille SANCHEZ est l’auteure de l’ouvrage "Le Poulet Voyageur" prix du "Meilleur livre de cuisine du monde 2019.