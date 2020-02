Accueil > Art de vivre > Recettes > La Cuisine de Mireille : le poulet d’hiver se met en tourte !

Cot cot cot Le Poulet Voyageur se prélasse dans la cuisine de Destimed ! Quoi de plus réconfortant qu’une tourte (ou "pie") pour les repas d’hiver. Une pâte dessous, une pâte dessus et au milieu ce que vous voulez ! Salée ou sucrée la tourte, si facile à faire, est toujours une gourmandise ! Le doré du "gâteau", le croustillant de la pâte, la bouchée généreuse et savoureuse de la farce… Les cuisines du monde abondent de recettes, souvent simples, de tourtes au poulet. Économique, la tourte permet d’accommoder des restes sous un air de fête, chacun étant libre de se laisser aller à imaginer le décor en pâte posé sur le dessus… Avec une pensée pour les terribles incendies qui ravagent ce si beau pays, voici une recette de tourte au poulet (of course !) d’Australie, de la province de Tasmanie (celle du fameux poivre !). Alors à vos poulets et bon appétit !





Australie, Tasmanie. Meat pie, tourte au poulet

Préparation 15 min

Cuisson 45 min

4-6 personnes

2 tasses de poulet cuit en dés

2 c. à soupe d’huile ou de beurre

½ oignon coupé en petits dés

1 gousse d’ail hachée finement

1 c. à soupe de farine

1 tasse de bouillon de poulet (ou de légumes)

1 tasse de petits pois cuits

1 tasse de maïs en grains

1 tasse de pommes de terre cuites

1 tasse de potiron cuit ou de carottes cuites

4 champignons frais

2 c. à soupe d’herbes hachées

sel et poivre au goût

1 pâte à tourte prête (2 ronds de pâte)

Chauffer l’huile ou le beurre dans une grande casserole, y faire revenir l’oignon et l’ail. Ajouter la farine, remuer 1 minute jusqu’à cuisson complète. Retirer la casserole du feu, incorporer le bouillon de poulet. Remettre sur le feu, laisser venir à ébullition et épaississement. Ajouter le poulet et les légumes coupés en dés, assaisonner au goût (sel et poivre) et éteindre le feu. Incorporer les herbes et laisser refroidir. (Cette partie peut être préparée à l’avance et gardée au réfrigérateur). Pendant ce temps, préchauffer le four à 190°C. Diviser la pâte en deux parts, une légèrement plus grande que l’autre. Étaler le plus gros morceau pour tapisser le fond d’un moule à tarte de 20-25 cm légèrement graissé. Placer la garniture sur le fond de pâte et recouvrir avec la seconde pièce de pâte, bien souder le bord des pâtes et faire un évent dans le milieu. Mettre à cuire au four jusqu’à ce que la croûte soit bien dorée, environ 45 minutes. Servir chaud ou froid.

Mireille SANCHEZ

"Le Poulet Voyageur. 1000 recettes et autres petites histoires". Éditions BPI. 890 pages. 35 €.

Mireille SANCHEZ est l’auteure de l’ouvrage "Le Poulet Voyageur" prix du "Meilleur livre de cuisine du monde 2019" (Best in the world Gourmand International Award 2019).