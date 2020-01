Accueil > Art de vivre > Recettes > La Cuisine de Mireille : le poulet d’hiver se réchauffe au bouillon de Chine (...)

(Photo Robert Poulain)

2020, c’est décidé, c’est l’année du Poulet (n’en déplaise au rat…). "Le Poulet Voyageur" poursuit son envol en ce début d’année dans les colonnes de Destimed ! C’est toujours la même rengaine après les fêtes, on se promet quelques diètes alors que nos papilles jamais assez régalées nous crient "point trop s’en faut" ! Dans son grand voyage, le poulet s’étant posé en Chine, s’est trouvé fort bien préparé d’une province à l’autre, se jouant des huit grandes familles de cuisine chinoises. Il est une recette qui vient de la province du Hainan qui sied à ravir après des excès de table sans nous priver d’un plat savoureux, goûteux, tout à fait délectable et sans nous culpabiliser en aucune façon. C’est le poulet de Hǎinán au riz, accompagné d’un bouillon délicat et de riz parfumé. Alors à vos poulets et bon appétit !







Hǎinán jī fàn, poulet de Hainan au riz

Préparation 30 min

Cuisson 1 h 05 min

6 personnes

Poulet et bouillon

1 poulet de Wenchang

½ c. à café de sel

2 oignons verts en tronçons de 5 cm

4 brins de coriandre

4 cm de gingembre frais râpé

½ c. à café de grains de poivre noir

Riz

400 g de riz blanc parfumé

1 c. à soupe d’huile

1 gousse d’ail hachée

1 échalote émincée

Sauce

2 c. à soupe de sauce soja foncée

1 gousse d’ail hachée

1 c. à soupe de gingembre râpé

Accompagnements

½ concombre émincé fin

2 oignons verts émincés

1 c. à soupe de coriandre hachée

Frotter le poulet avec le sel (intérieur et extérieur) puis le mettre dans une marmite, ajouter les oignons verts, la coriandre, le gingembre, les grains de poivre. Mouiller à hauteur d’eau, couvrir et porter à ébullition. Réduire le feu, découvrir et laisser mijoter, à très petits frémissements, 25 minutes. Éteindre le feu, bien couvrir la marmite et laisser terminer la cuisson 20 minutes ainsi. Retirer le poulet de la marmite, l’égoutter. Prélever quelques louches de bouillon pour le riz, le laisser refroidir. Écumer le reste du bouillon, continuer à le faire mijoter à découvert pendant 30 minutes.

Rincer le riz jusqu’à ce que l’eau soit claire, l’égoutter. Dans un wok, faire revenir dans un peu d’huile l’ail et l’échalote. Ajouter le riz, mélanger jusqu’à ce que les grains soient translucides. Verser du bouillon refroidi jusqu’à ½ cm au-dessus du riz. Porter à ébullition puis baisser le feu et cuire à couvert 20 minutes. Modeler les portions de riz en les tassant bien dans des petits bols.

Mettre la sauce soja dans un bol avec l’ail et le gingembre haché. Découper le poulet en petits morceaux. Servir le poulet individuellement, retourner un petit bol de riz dans chaque assiette, disposer des tranches de concombre autour. Placer à côté un bol de bouillon parsemé de coriandre et d’oignons verts, et le bol de sauce soja, ail et gingembre.

Mireille SANCHEZ

"Le Poulet Voyageur. 1000 recettes et autres petites histoires". Éditions BPI. 890 pages. 35 €.

Mireille SANCHEZ est l’auteure de l’ouvrage "Le Poulet Voyageur" prix du "Meilleur livre de cuisine du monde 2019.