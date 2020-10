La Fédération française de judo se digitalise grâce à la start-up niçoise MyCoach

Accueil > Sports > La Fédération française de judo se digitalise grâce à la start-up niçoise (...)

La start-up de Cédric Messina MyCoach et la Fédération Française de Judo viennent de lancer « MyCoach by FF Judo », la plateforme officielle destinée aux professeurs de judo. Cette solution numérique au service de toute la discipline facilitera le fonctionnement quotidien des clubs et apportera un accompagnement de qualité aux professeurs et aux judokas.

MyCoach est déjà partenaire de huit fédérations olympiques, le foot, le rugby, l’équitation… c’est au tour du Judo de se digitaliser pour répondre aux besoins des 5 400 clubs de judo en France et de leurs 525 000 licenciés. La plateforme web MyCoach by FF Judo va ainsi permettre aux 6 200 professeurs de bénéficier d’une gestion plus simple et une communication plus efficace vers leurs judokas, de suivre les statistiques de leurs judokas et de bénéficier du contenu pédagogique et technique de la DTN, la direction technique nationale, tout en créant et partager leurs propres contenus. Il s’agit là d’une première pierre à l’édifice de l’offre numérique de la Fédération Française de Judo. Prochaine étape, la sortie d’une application mobile accessible aux judokas licenciés dans le courant du quatrième trimestre 2020.

Dominique GONOD #TechSnooper