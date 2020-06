La Fête des Terrasses : la région Sud passe au rosé ce mercredi 1er juillet

Accueil > Provence > Politique > La Fête des Terrasses : la région Sud passe au rosé ce mercredi 1er (...)

Les terrasses de Provence-Alpes-Côte d’Azur seront en fête ce mercredi 1er juillet à partir de 18 heures (Photo Patricia Maillé-Caire)

C’est une initiative tout autant originale que rafraîchissante et sympathique que lance la région Provence Alpes-Côte d’Azur avec "la Fête des Terrasses [1]" qui aura lieu ce mercredi 1er juillet. Renaud Muselier, le président de Provence-Alpes-Côte d’Azur revient sur les raisons qui ont motivé la mise en place de cette Fête : « Pendant 2 mois nous avons tous été privés de nos familles, de nos amis et des petits bonheurs du quotidien. Le 1er juillet, fêtons le retour à la vie, participons à la Fête des Terrasses du Sud dans tous les départements de la Région. C’est dans cet esprit de liberté retrouvée et de retour à la vie que nous avons décidé de lancer en région Sud, la "Fête des Terrasses" ». Et de rappeler : « Dans les Alpes, en Provence, sur la Côte d’Azur, les terrasses sont le symbole de la convivialité, de l’apéro et de la liberté retrouvée ». En les célébrant, la Région veut créer « un grand élan populaire autour des valeurs de partage et de joie de vivre qui caractérisent les habitants du sud. Que vous soyez chez vous sur vos terrasses ou dehors avec vos amis, cette reprise du quotidien sera un bonheur à partager et une belle occasion de lancer la saison estivale tous ensemble ». Cette soirée précise encore Renaud Muselier a également une dimension économique. Elle doit être « l’occasion pour les habitants de la Région d’aider les cafetiers, hôteliers et restaurateurs à relancer leur activité. A ce jour, ils sont déjà plus de 1 000 à avoir répondu à notre appel et à se préparer à vous recevoir pour une soirée de convivialité et de bonne humeur ». Cet événement permettra également « de redécouvrir la filière des Rosés du Sud, qui malgré sa première place de producteur mondial a fortement souffert de la crise ». Et, si cette édition est couronnée de succès, pourquoi ne pas la rendre pérenne. Après tout il existe bien des fêtes de la bière qui connaissent un certain succès.

Michel CAIRE

Rappelons que si la fête est à consommer sans modération l’abus d’alcool lui est dangereux pour la santé

Fêtons le retour à la vie le 1er juillet 2020 avec La Fête des Terrasses !

Dès 18heures, partout en Provence, dans les Alpes, et sur la Côte d’Azur, grands et petits, entre amis ou en famille, prenons l’apéro sur les terrasses de nos cafés et restaurants, partageons le verre de la convivialité pour célébrer notre liberté retrouvée après deux mois de confinement ! Ensemble, autour des valeurs de partage et de joie de vivre, célébrons avec nos cafetiers et restaurateurs la toute première édition de la Fête des Terrasses initiée par la Région Sud. Des dégustations seront organisées avec des vignerons, à la découverte des meilleurs rosés du monde… les Rosés du Sud ! Réservez dès à présent votre table préférée, près de chez vous, ou pendant vos vacances pour profiter de nos libertés retrouvées, dans le strict respect des gestes barrières et des normes sanitaires en vigueur !|