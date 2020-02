La Fondation CMA CGM et OM Fondation lancent #MouvTaVie pour accompagner des jeunes sans emploi et sans qualification

Accueil > Aix Marseille > Société > La Fondation CMA CGM et OM Fondation lancent #MouvTaVie pour accompagner (...)

La Fondation CMA CGM et OM Fondation s’engagent pour favoriser et accompagner l’insertion et la formation d’une trentaine de jeunes de 18 à 25 ans « ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation » (Not in Education, Employment or Training - NEET) en lançant le projet « #MouvTaVie », un programme intégrant formations, découverte du monde de l’entreprise et du sport.

Les jeunes intégreront un parcours innovant, au sein de la Mission locale de Marseille et de l’École de la 2e Chance, qui allie formations, pratique du sport dans les différents complexes sportifs de l’OM et découverte du monde de l’entreprise. Ils seront accompagnés par des collaborateurs volontaires impliqués dans le programme de mécénat de compétences et de volontariat des deux entreprises, pour suivre leurs parcours et les aider à lever les freins à une insertion réussie.

S’engager pour l’éducation et faciliter l’insertion des jeunes marseillais

Le programme vise à faciliter l’intégration socio-professionnelle des jeunes et générer de nouvelles synergies entre les différents acteurs de proximité, institutionnels et associatifs, spécialisés dans la formation et l’accès à l’emploi. Deux associations spécialistes, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) et Massajobs proposeront en complément des ateliers liés à la recherche d’emplois et des formations de création d’entreprises pour les jeunes souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat.

Tanya Saadé Zeenny, Présidente de la Fondation CMA CGM, déclare : « La Fondation CMA CGM a décidé de mettre le thème universel de l’Éducation pour tous au cœur de son action. #MouvTaVie illustre cet engagement. C’est un projet concret qui va donner une nouvelle chance à plus de 30 jeunes sortis du système éducatif sans aucune qualification. C’est une grande responsabilité pour OM Fondation et la Fondation CMA CGM d’initier ce partenariat ensemble pour Marseille. C’est une grande fierté d’y impliquer des collaborateurs du Groupe CMA CGM ». Jacques-Henri Eyraud, Président de l’Olympique de Marseille, indique pour sa part : « L’accès à l’emploi fait partie des piliers prioritaires de notre fondation qui a choisi d’œuvrer plus particulièrement pour les publics fragilisés. Nous sommes ravis de cette alliance avec la fondation du groupe CMA CGM qui est un acteur incontournable à Marseille et à l’international. Nous sommes convaincus qu’en unissant nos expertises, nos valeurs et l’engagement de nos collaborateurs, nous pourrons accompagner ses jeunes vers une insertion durable ».