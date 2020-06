La Région Sud distribue 500 000 masques supplémentaires pour accompagner la reprise

Accueil > Provence > Politique > La Région Sud distribue 500 000 masques supplémentaires pour accompagner la (...)

Renaud Muselier entouré des bénéficiaires de cette nouvelle distribution de masques ( Jean-Pierre Garufi)

« Pendant la crise sanitaire, la Région Sud a été très tôt à l’action pour fournir des masques aux soignants, puis aux habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Aujourd’hui, nous poursuivons la distribution avec 500 000 masques supplémentaires pour accompagner la reprise de nombreux secteurs et pour être prêts à reconquérir nos libertés. Cette nouvelle distribution porte à 13,2 millions le nombre de masques distribués pour notre territoire régional », déclare Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France annonce dans un communiqué :

Répartition des 500 000 masques distribués aujourd’hui :

• 15 000 masques pour Aix-Marseille Université

• 10 000 masques pour l’Université de Nice

• 5 000 masques pour l’Université de Toulon

• 5 000 masques pour l’Université d’Avignon

• 5 000 masques pour le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (Crif)

• 2 000 masques pour l’Agence Régionale d’Equipement et d’Aménagement (AREA)

• 2 000 masques pour l’Agence de développement économique de la Région, Rising Sud

• 2 000 masques pour la Société du Canal de Provence (S.C.P.)

• 10 000 masques pour le Ballet Preljocaj, à Aix-en-Provence

• 125 000 masques pour la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire

• 200 000 masques chirurgicaux et 13 000 masques FFP2 pour les Pédicures / Podologues

• 30 000 masques pour les CFA

• 120 000 masques pour les organismes de formation : l’École de la Deuxième Chance des Bouches-du-Rhône et l’AFPA de Marseille