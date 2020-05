La chronique de Mireille à lire et à écouter… RFI Monde s’écoute à Marseille ! Ce samedi 16 mai la cuisine sénégalaise à l’honneur dans "le goût du monde" …

Accueil > Art de vivre > Recettes > La chronique de Mireille à lire et à écouter… RFI Monde s’écoute à Marseille ! (...)

Ndèye Aïssatou Mbaye (Photo D.R.)

Dans son émission « Le goût du monde », Clémence Denavit reçoit ce samedi 16 mai 2020 à 16h10 Ndèye Aïssatou Mbaye, conteuse sénégalaise de goûts et d’histoires Ndèye Aïssatou Mbaye, c’est toute la cuisine ouest africaine en sourires et en saveurs ! Sa cuisine, elle la raconte, cuisine en contes, celle de ses racines : la cuisine sénégalaise riche de traditions et de saveurs si variées. « La cuisine est le reflet de la société qui la porte. Elle résiste parfois, se mélange souvent et se réinvente pour demeurer dans le temps », dit-elle. Son patrimoine elle le partage, faisant de son attachement aux produits locaux son credo. « On a tout en Afrique, tout ici, localement ! des farines de niebe, de mil, des trésors que l’on ignore ! » Ndèye Aïssatou Mbaye met toute son énergie à valoriser les produits africains dans une cuisine traditionnelle. Une rencontre et un échange radiophonique à ne pas manquer ce samedi sur les ondes de RFI sur fond de la très belle chanson « Tajabone » interprétée par le musicien sénégalais Ismaël Lô.

Mireille SANCHEZ

Une recette de Ndèye Aïssatou Mbaye : le cake Dougoup (de mil)

200 g de farine de mil

250 g de beurre mou

2 bananes mûres

250 g de sucre semoule

6 œufs

5cl de lait

1 sachet de levure

2 pincées de muscade

Préchauffez votre four à 200°C. Mélangez le beurre avec le sucre et travaillez l’ensemble au fouet jusqu’à obtenir une crème onctueuse. Ajoutez les deux bananes mûres puis écrasez-les à l’aide d’une fourchette. Ajoutez progressivement les œufs légèrement battus pour éviter à la pâte de grainer, en mélangeant doucement. Ajoutez doucement la farine de mil tamisée avec la levure chimique. Incorporez le lait. Mélangez bien le tout. Versez la pâte dans un moule beurré et fariné jusqu’au deux tiers de sa hauteur. Enfournez à 160°C pendant 45 minutes (th5-6). Lorsque le cake est suffisamment coloré, piquez-le au centre à l’aide d’un couteau pointu : si la lame ressort propre et sèche, le cake est cuit ; sinon, prolongez la cuisson de quelques minutes. Démoulez le gâteau. Laissez refroidir

Une recette du Poulet Voyageur de Mireille Sanchez : le poulet Domoda du Sénégal

Préparation 10 min + 1 nuit marinade

Cuisson 50 min

4-6 personnes

1 poulet coupé en morceaux

4 gousses d’ail hachées

2 oignons hachés

1 morceau de poisson sec

3 c. à soupe de concentré de tomates

2 c. à café de nététou en poudre

2 cubes de bouillon de volailles

1 petit piment

3 carottes

3 pommes de terre

3 diakhatous (aubergines)

jus d’1 lime

100 g de farine

20 cl d’huile d’arachide

sel

poivre noir

Dans une poêle chaude, avec un peu d’huile, faire revenir les morceaux de poulet jusqu’à bien dorés. Les retirer de la poêle et réserver au chaud. Dans l’huile du poulet, faire revenir l’ail et l’oignon. Une fois dorés, ajouter le poisson sec et le concentré de tomates. Cuire 5 minutes, ajouter 1,5 l d’eau, les morceaux de poulet, le nététou, les cubes de bouillon, le petit piment. Saler et poivrer, bien mélanger. Laver, éplucher et couper les légumes en morceaux. Les ajouter au poulet et laisser mijoter 45 minutes à feu moyen. Après ce temps, ajouter le jus de citron et cuire encore 5 minutes. Retirer le poulet et les légumes de la sauce, les réserver au chaud dans un plat de service. Délayer 100 g de farine dans un peu d’eau froide, puis l’incorporer dans la sauce tout en mélangeant. Retirer du feu dès que la sauce se remet à bouillir. Napper les morceaux de poulet et les légumes avec la sauce et servir avec du riz blanc.

« Le goût du monde » sur Rfi, 89.0 à Paris et maintenant à Marseille aussi. Sur la Radio numérique terrestre. Pour suivre Aïssatou : aistoucuisine.com

Son livre : Ndèye Aïssatou Mbaye : Saveurs subsahariennes, trésors et recettes d’Afrique de l’ouest.

Mireille Sanchez est aussi l’auteure de l’ouvrage "Le Poulet Voyageur" - 1000 recettes et autres petites histoires- paru aux Éditions BPI - 890 pages -35 € prix du "Meilleur livre de cuisine du monde 2019" (Best in the world Gourmand International Award 2019). En libraires et sur le site de l’éditeur editions-bpi.fr