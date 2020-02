La deuxième édition du French Smartport Challenge est lancée : 8 défis sont à relever

A propos du French Smartport in Med

Initié par le Grand Port Maritime de Marseille, la CCI Marseille Provence, Aix-Marseille Université et mis en œuvre en lien avec leurs partenaires, le French Smartport in Med a pour ambition de construire le port du futur. Cette démarche affirme et consolide la vocation portuaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence et tire parti de la révolution numérique. Créé dans le cadre du Pacte Etat-Métropole, le French Smartport in Med constitue pour la Métropole Aix-Marseille-Provence un projet structurant alliant à la fois des enjeux d’aménagement, d’innovation et d’ouverture sur le monde. Il a vocation à accompagner la mutation de la place portuaire imposée par la double transition écologique et numérique de l’économie. En centrant leurs actions sur l’innovation, les acteurs du cluster portuaire valorisent le potentiel du tissu économique tout en visant un développement durable. A travers cette démarche, Marseille Fos et son écosystème se différencient des autres ports en améliorant l’offre de services et en révélant le dynamisme de son tissu économique au service de ses usagers et parties prenantes. « Le French Smartport in Med est le projet de tout un territoire qui fédère les acteurs publics/privés et assemble les schémas de développement économique au service de l’emploi, de la préservation du cadre de vie et de la création de richesses. »