La maire de Marseille, Michèle Rubirola dévoile les délégations de ses adjoints

Un peu plus de deux semaines après son élection à la tête de la ville de Marseille Michèle Rubirola dévoile les délégations de ses 28 adjoints. Elle déclare via un édito « Aujourd’hui, j’ai l’honneur et la responsabilité de construire avec une nouvelle majorité municipale une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. Cette ambition pour notre ville, je ne la porte pas seule. Je crois au collectif (...) » Ces derniers mois, explique-t-elle : « C’est en équipe que nous avons construit un projet par et pour les Marseillais qui réponde aux besoins de la ville et de ses habitants. Avec cette même équipe, j’ai construit un exécutif solide et pluriel doté d’une feuille de route exigeante. Conformément aux attentes de nos concitoyens, j’ai délégué aux nouveaux élus de la majorité des missions qui leur permettront de développer par des actions concrètes la ville de demain, une ville où il fait bon vivre. (...) » « Cet exécutif , poursuit-elle, sera garant de la cohérence de l’action municipale, du dialogue avec les Marseillaises et les Marseillais et du bon fonctionnement des services que nous souhaitons leur apporter. Il est à l’image de mon ambition pour la deuxième ville de France et à la hauteur des nombreux défis que nous aurons à relever ensemble. Ensemble, nous allons changer et transformer Marseille. »

Les délégations des 28 adjoints dévoilées (Photo Hagay Sobol)

Présentation des délégations des adjointes et adjoints à la maire de Marseille qui composent l’exécutif et qui seront renforcés par des conseillers municipaux délégués par la suite.



• Benoît Payan - Premier adjoint en charge de l’action municipale pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique.

• Pierre-Marie Ganozzi - Adjoint en charge du plan écoles.

• Samia Ghali - adjointe en charge de l’égalité des territoires, des relations euroméditerranéennes, de l’attractivité et des grands événements marseillais.

• Olivia Fortin - adjointe en charge de la modernisation, du fonctionnement, de la transparence et de la qualité des services municipaux.

• Jean-Marc Coppola adjoint en charge de la culture pour toutes et tous, de la création et du patrimoine culturel.

• Christine Juste adjointe en charge de l’environnement, de la santé, de la lutte contre les pollutions et de la propreté de l’espace public.

• Audrey Garino adjointe en charge des affaires sociales, de la lutte contre la pauvreté et de l’égalité des chances.

• Joël Canicave adjoint en charge des finances, des moyens généraux et des budgets participatifs.

• Pierre Huguet adjoint en charge de l’éducation et des cantines scolaires.

• Aïcha Sif adjointe en charge de l’alimentation durable, de l’agriculture urbaine et de la préservation des sols.

• Mathilde Chaboche adjointe en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville.

• Yannick Ohanessian adjoint en charge de la tranquillité publique, de la prévention et de la sécurité.

• Marie Batoux adjointe en charge de l’éducation populaire- Activités périscolaires, centres aérés, maison pour tous et maison de la citoyenneté.

• Patrick Amico adjoint en charge de la politique du logement et de la lutte contre l’habitat indigne.

• Sophie Guerard adjointe en charge de la place de l’enfant dans la ville - Crèches et petite enfance.

• Laurent Lhardit adjoint en charge du dynamisme économique, de l’emploi et du tourisme durable - Économie sociale et solidaire, fonds européens.

• Sophie Roques adjointe en charge de l’état civil - Allo Mairie, état civil et opérations funéraires.

• Audrey Gatian adjointe en charge de la politique de la ville et des mobilités - Transports publics, vélos, voitures publiques.

• Sébastien Barles adjoint en charge de la transition écologique et du collège du futur.

• Théo Challande-Nevoret adjoint en charge de la démocratie locale, de la relation avec les CIQ et de la lutte contre les discriminations.

• Arnaud Drouot adjoint en charge du Bataillon de Marins-Pompiers et des relations internationales.

• Aurélie Biancarelli-Lopes adjointe en charge de la recherche, de la vie étudiante et de l’enseignement supérieur.

• Ahmed Heddadi adjoint en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux et du bel âge.

• Lisette Narducci adjointe en charge des familles et des mémoires - Anciens combattants.

• Hervé Menchon adjoint en charge de la mer, du littoral, de la biodiversité marine et des plages.

• Nassera Benmarnia adjointe en charge du retour de la nature en ville, des parcs et jardins et des espaces verts

• Sébastien Jibrayel adjoint en charge du sport et de l’accès à la pratique sportive

• Rebecca Bernardi adjointe en charge du commerce, de l’artisanat et des noyaux villageois