La métropole Aix-Marseille Provence complète son exécutif

Réuni en séance publique sous la présidence de Martine Vassal, le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a complété son exécutif, notamment à la suite des récentes élections de Roland Giberti et Serge Perottino à la présidence des Conseils de territoires Marseille Provence et du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.