La nouvelle version de Solainn, la marketplace des solutions numériques de France est en ligne

Initiée et pilotée par le Pôle Systematic Paris-Région, pôle de compétitivité dédié au logiciel et au numérique, Solainn® pour Solution Online d’Achats INNovants, est une place de marché virtuelle permettant aux acheteurs de trouver des produits et services innovants proposés par des entreprises innovantes du digital de France, de la start-up à l’ETI, en passant par la PME. Intuitive, instantanée et fiable, cette marketplace répond au besoin d’accès au marché et accompagne les acheteurs du public et du privé pour trouver les bons acteurs de l’innovation. 150 entreprises fournissant plus de 400 solutions participent à cette première mise en ligne. Parmi elles, des entreprises régionales telles que Jaguar Network (Marseille), Neowave (Gardanne), Wooxo (La Ciotat) ou eMana (Aix-en-Provence). « C’est enfin un index des éditeurs 100% français qui offrent des alternatives aux Gafam [1] », souligne Raynald Wauters, fondateur et dirigeant d’eMana, d’autant plus que Solainn® soutient le collectif #playfrance #playeurope dont l’objectif est de développer la visibilité des acteurs du numérique de France et d’Europe.

Dominique GONOD #techsnoopers

Plus d’info solainn.digital