Le Barreau de Marseille et les avocats marseillais mobilisés pour les justiciables

Yann Arnoux-Pollak Bâtonnier de Marseille (Photo Robert Poulain)

« Nous entrons dans la quatrième semaine de confinement, période difficile et éprouvante susceptible d’être prolongée si la situation sanitaire l’exige », rappellent les Avocats du Barreau de Marseille qui saluent « le courage de celles et ceux qui, en première ligne, se dévouent, chaque jour avec héroïsme, pour que nous puissions vivre des lendemains meilleurs : les soignants et leurs familles. Nous les remercions sincèrement, comme nous remercions tous les particuliers et professionnels qui contribuent, avec courage et détermination, à ce que notre nation puisse continuer à s’organiser ». Yann Arnoux-Pollak Bâtonnier de Marseille ajoute : « Parce que les citoyens, notamment les Marseillaises et les Marseillais, ont toujours été au cœur de nos préoccupations, sachez que le Barreau de Marseille entend contribuer à cet "effort de guerre". Nous restons toutes et tous mobilisés à vos côtés, que vous soyez particuliers, commerçants, dirigeants d’entreprise, associations, collectivités territoriales... pour vous épauler et nous permettre, ensemble, d’affronter cette crise. Pour accompagner les entreprises de notre territoire, le Barreau de Marseille a intégré la cellule de crise "Urgence Covid-19", gérée par la Chambre du Commerce et de l’Industrie Aix Marseille Provence, et ce, aux côtés d’autres acteurs incontournables (Urssaf, DGFIP, Direccte, Banque de France, UP13, U2P, Fnaim, CPME13, CMAR Paca, Ordre des Experts Comptables, Compagnie des Commissaires aux Comptes …). » Il annonce : « Notre barreau donne des consultations gratuites à distance sur barreau-marseille.avocat, en partenariat avec le Conseil départemental d’accès au droit et les structures locales de l’accès au droit, pour répondre aux questions des particuliers, liées à la situation exceptionnelle que nous traversons. »

Les avocats marseillais se mobilisent

Yann Arnoux-Pollak indique encore : « Pour maintenir des rendez-vous et consultations en ligne et assurer à distance le suivi de vos procédures juridictionnelles et amiables (médiation), à l’aide des moyens modernes de communication. Malgré les difficultés que rencontre le monde de la justice, dont le fonctionnement est significativement ralenti, nous continuons à défendre vos intérêts, dans le cadre d’une relation privilégiée et de confiance. Nous sommes et restons à vos côtés, en cette période difficile. »

La rédaction