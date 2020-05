Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille face au covid-19 (4)

Accueil > Aix Marseille > Société > Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille face au covid-19 (...)

Le BMPM prépare le déploiement d’une "Équipe opérationnelle spécialisée (EOS) Appui Robotisé"(Photo BMPM/Fabien Eustache)

Pour traiter les surfaces contaminées marius le robot qui porte une cuve de 50 litres munie de 12 pulvérisateurs, remplie de solution désinfectante (Photo BMPM/Fabien Eustache)

Faciliter la reconnaissance au moyen de drones (Photo BMPM/Fabien Eustache)

Sur la base de la mise en œuvre de ces matériels, les missions de cette EOS peuvent être résumées ainsi :

identifier les enjeux sur un sinistre d’ampleur et faciliter les reconnaissances au moyen de capteurs et de caméras à hautes performances (drones et robots) ;

lutter contre un sinistre majeur en procédant à des reconnaissances, à l’extinction ou à la ventilation opérationnelle (robots) ;

réaliser un appui opérationnel en transportant notamment des victimes ou du matériel lourd sur de longues distances inaccessibles à des véhicules classiques (robots).

Le point commun de toutes les missions attribuées à l’EOS est d’augmenter les capacités opérationnelles de l’unité tout en préservant le potentiel humain. La pandémie Covid19 a conduit le Bataillon à accélérer l’activation de cette nouvelle EOS en lui confiant une mission prioritaire : la désinfection curative d’espaces clos, réponse conjoncturelle destinée à participer à la prochaine phase de déconfinement. Elle intervient en complément de Comete (COvid Marseille Environment Testing & Expertise), autre EOS du BMPM dont les missions sont de détecter les traces résiduelles de coronavirus dans l’environnement après un bionettoyage et de proposer, dans certaines situations, une réponse de désinfection approfondie. Le premier robot vient d’être livré et a été baptisé Marius. Le second, César, le sera dans quelques semaines. Marius et César, robots de 500 kg sur chenilles, propulsés par des moteurs électriques alimentés par batteries, sont pilotés chacun par un des 10 téléopérateurs de l’EOS. Pour sa mission Covid19, chaque robot porte une cuve de 50 litres munie de 12 pulvérisateurs, remplie de solution désinfectante à base d’eau de Javel, d’iodophores et d’éthanol permettant de traiter une surface de 20 000 m². Cette solution est quotidiennement utilisée pour la décontamination de nos ambulances. Son usage et son efficacité sont donc parfaitement maitrisés. Cette nouvelle capacité opérationnelle a pour vocation d’apporter une réponse « 24h/24 et 7J/7 » destinée à la remise en route urgente d’un site contaminé (centre logistique, garage engins opérationnels, hall d’accueil du public, station de métro ...). En complément, la composante robotisée l’EOS vient de recevoir deux systèmes de drones identiques à ceux en service au sein des forces armées françaises. Les EOS Comete et Appui Robotisé sont équipées d’un matériel de pointe intégralement financé par la Ville de Marseille. Celle-ci dispose ainsi d’une capacité de réaction unique en France pour la phase de déconfinement.

Source BMPM