Le Château de La Barben dévoile son nouveau projet patrimonial, environnemental et culturel : "Rocher Mistral"

Accueil > Culture > Le Château de La Barben dévoile son nouveau projet patrimonial, (...)

Vianney d’Alançon, propriétaire du Château de La Barben (13) depuis décembre 2019 , a dévoilé ce mardi 16 juin le grand projet patrimonial, environnemental et culturel du site. En présence de Franck Santos, maire de La Barben, Nicolas Isnard, maire de Salon-de-Provence et Président du Conseil de territoire du Pays Salonais et les élus du territoire, du département et de la Métropole Aix-Marseille Provence, les contours du projet, les travaux de sauvetage du château, l’aménagement du site et un aperçu de la programmation ont été présentés. Avec la nouvelle marque « Rocher Mistral », c’est un véritable projet collectif qui se déploie pour ouvrir aux visiteurs dès la saison touristique 2021.

Le Château de La Barben dévoile "Rocher Mistral" son nouveau projet patrimonial, environnemental et culturel (Photo D.R)

Rocher Mistral, un projet qui fédère toute la Provence

Quand Vianney d’Alançon rachète le château de La Barben, c’est un morceau d’histoire provençale qu’il embrasse. Passionné de patrimoine et de culture provençale, l’entrepreneur conçoit le projet comme la rencontre du meilleur de la Provence : environnement et paysages, histoire, culture, traditions, savoir-faire, agriculture. Cet ambitieux projet suscite immédiatement un vif intérêt de la part des acteurs publics, privés, associatifs, artisans, entrepreneurs et habitants du territoire. Avec la crise sanitaire et économique que le pays traverse, le projet « Rocher Mistral » s’engage activement pour le plan de relance de l’économie régionale. Plus de 200 emplois directs et 200 emplois indirects sont prévus dans le projet. Les recrutements ont démarré, aux côtés de Pôle Emploi du Pays Salonais et de Pôle Emploi de la Belle de Mai à Marseille qui gère le sujet des intermittents et professionnels du spectacle, indispensables au projet. Les ESAT de Salon (ESAT Les Cigales et ESAT du Merle) sont aussi de l’aventure. Les partenaires financiers et chambres consulaires participent également au projet : LCL, Crédit Mutuel, la Banque Postale, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Paca, BPI France…

Rocher Mistral, tout simplement

« Le nom s’est imposé comme une évidence. Nous sommes ici sur un rocher, un éperon, un roc. Une fois gravies les marches qui nous mènent au sommet du château, la roche semble rejoindre le ciel, c’est assez mystérieux et magique. Quant au Mistral, il y a 2 sens qui se complètent naturellement. Le vent, extraordinaire élément qui façonne les paysages de Provence, que l’on ressent particulièrement quand nous sommes en haut de ce magnifique rocher. Et ensuite, le poète de la culture provençale, prix Nobel de Littérature, le grand Frédéric Mistral. Lui qui a fait rayonner la culture provençale bien au-delà des frontières de la France. L’appellation du site "Rocher Mistral" prend ainsi tout son sens », explique Vianney d’Alançon

Rocher Mistral, ou la rencontre du patrimoine, de l’environnement, de la culture provençale et des savoir-faire.

L’ensemble du projet est construit avant tout sur le plan environnemental et patrimonial.

Un vaste projet de rénovation du bâti va se déployer dans les prochains mois pour sauver des parties du château très endommagées et en péril, notamment des peintures du célèbre Marius Granet, le boudoir de Pauline Borghèse ou encore les cuirs de Cordoue. Des projets agricoles et de préservation et développement des espèces florales et animales seront développés sur le domaine. La Ligue de Protection des Oiseaux, l’Association Française d’Agroforesterie, l’Association Regard du Vivant et EcoTree accompagnent cet aspect central du projet. La signature d’une convention avec le Félibrige (cœur de l’identité de la Provence) illustre l’attachement des spectacles du Rocher Mistral à la culture et à l’histoire provençales. Une mise en lumière des savoir-faire provençaux et des marques les plus emblématiques de Provence trouvera sa place au sein du site, dans un village provençal construit autour d’une halle, fidèle reconstitution des halles du début du siècle dernier. Des savoir-faire traditionnels locaux tels que le savon de Marseille, les santons ou encore les calissons seront mis à l’honneur. Un restaurant bistronomique et une table gourmande compléteront l’offre pour restaurer les visiteurs. Le Chef étoilé Gérald Passédat signera la carte et incarnera l’esprit des lieux à travers sa cuisine inspirée de la terre et de la mer.

Rocher Mistral, des spectacles vivants pour raconter la Provence

Directement inspirés de la riche histoire du site et des références littéraires provençales (Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Jean Giono, Marcel Pagnol…), des animations et spectacles thématiques réalisés par des comédiens professionnels et des bénévoles, plongeront les visiteurs dans des aventures épiques, des explorations trépidantes et leur feront vivre des grands moments d’évasion et d’émotion partagées. L’organisation de spectacles vivants entraînera la création de tribunes de 1 000 places pour ceux proposés en journée avec des comédiens professionnels et 2 000 places pour les représentations nocturnes sur un terrain de 4 hectares qui pourraient mobiliser 500 à 1 000 bénévoles. Les nouvelles technologies de médiation culturelle participeront à l’attractivité des visites immersives de l’intérieur de l’édifice.

La rédaction