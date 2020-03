Accueil > Culture > Le Château de La Barben racheté par l’entrepreneur Vianney d’Alançon

Le Château de La Barben (13) a changé de mains en décembre 2019. Passionné d’histoire, de patrimoine et de cultures populaires, le nouveau propriétaire, Vianney d’Alançon nourrit un projet ambitieux de mise en valeur des lieux. Ce sont près de 20 millions d’euros de fonds privés qui sont investis ici. La mise en tourisme du site devrait créer 150 emplois directs et générer autant d’emplois indirects. Le Château de La Barben entre dans une nouvelle période de son histoire et ambitionne de devenir un pôle de valorisation de la Provence, à travers ses hommes et son histoire. Le site souhaite s’inscrire dans une synergie avec les acteurs du tourisme et les habitants du territoire, appelés à s’approprier pleinement le projet. Vianney d’Alançon a mené cette opération avec le soutien d’associés : Benoit Habert, Vincent Montagne, et la famille Deniau déjà engagés à ses côtés dans des projets patrimoniaux.

Château de La Barben (Photo D.R.)

Pour Vianney d’Alançon le château de La Barben « fait partie de l’histoire de la Provence. Mon souhait c’est qu’il revienne dans la lumière et soit le lieu d’expression de la culture provençale authentique dans toute sa diversité et sa richesse. Nous rêvons ce projet comme une grande et belle aventure humaine réalisée par les Provençaux pour les Provençaux. Le calendrier ambitieux de la mise en tourisme du lieu devrait nous permettre de dévoiler plus précisément les contours précis de notre projet en avril prochain. Nous voulons écrire ce deuxième millénaire d’histoire de La Barben dans le sillon de Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, qui a fait de cette terre et de ce peuple provençal, un phare pour la culture et une fierté immense pour la France. » L’ensemble du projet est construit avant tout sur le plan environnemental et patrimonial. Un vaste projet de rénovation du château de La Barben va se déployer prochainement pour sauver des parties du château très endommagées et en péril, notamment des fresques du célèbre Marius Granet. Des projets agricoles et de préservation et développement des espèces florales et animales vont être développés sur l’ensemble des 400 hectares du territoire naturel. Une mise en lumière des savoir-faire provençaux et des marques les plus emblématiques de Provence trouvera sa place au cœur du site. Vianney d’Alançon prévoit une ouverture en 2021. D’ici là, le nouveau propriétaire va solliciter largement les entreprises de la région et lancer une vaste campagne de recrutement. Il avance 3 objectifs : mettre en œuvre un plan de sauvetage de ce monument millénaire ; œuvrer à la préservation du patrimoine naturel du site ; créer des spectacles historiques d’envergure pour raconter la Provence, ses racines, son histoire et ses grands hommes. L’entrepreneur n’en est pas à son coup d’essai, l’acquisition de la forteresse de Saint-Vidal en Auvergne et la conception de fresques théâtrales historiques -mobilisant des centaines de bénévoles- témoignent de sa capacité à déployer des projets patrimoniaux et culturels de grande qualité.