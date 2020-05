Le Circuit Paul Ricard reprend ses activités de piste : un important plan de prévention a été mis en place

Accueil > Sports > Le Circuit Paul Ricard reprend ses activités de piste : un important plan de (...)

Circuit Paul Ricard au Castellet (83) (Photo Tom Chopin)

Ce plan de prévention comprend (entre autres) : la mise en place de contrôles préalables digitaux et un accueil avec récupération des accréditations en « drive ». Le rappel des gestes barrières à appliquer (envoi antérieur à la venue sur site, plus affichage). Le respect de la distanciation physique (aucun regroupement de plus de 10 personnes, balisage, plexiglas de protection, visières, gants, etc.) ; la mise à disposition de gel hydroalcoolique ; la désinfection systématique des points de contacts et des équipements ; le déroulement des briefings dématérialisés (préalable à la venue sur site, en vidéo ou à défaut en extérieur par la station FM du circuit) ; la fermeture des lieux tels que vestiaires, douches et le maintien de l’accès à des toilettes avec points d’eau. Mais aussi l’incitation à l’utilisation des équipements personnels adaptés ; la vente alimentaire uniquement à emporter. Stéphane Clair, directeur général du Circuit Paul Ricard se montre particulièrement satisfait : « Notre priorité a toujours été et reste la qualité de l’accueil que nous réservons à nos clients. Cette implication prend un sens encore plus important quand cela touche à notre santé. Je tiens à saluer le travail mené par le GN Caceipa, la FFSA et la FFM afin de permettre les échanges avec le ministère des Sports qui ont conduit à la reprise d’activité. Je me félicite également de la confiance de nos clients qui ont tenu dès le premier jour du déconfinement à reprendre la piste. Je suis convaincu que nous pourrons compter sur eux et sur les amoureux des sports mécaniques pour nous soutenir ». Les roulages ont donc débuté lundi après-midi avec Curbstone Azur sur le circuit principal. Dès le mardi 12 mai, les entraînements ont repris sur le circuit de karting. Après cette longue période de « rester chez soi », le Circuit Paul Ricard accueillera ce week-end les « Racetrack Days » sur le tracé du 5,8 km. Tous les passionnés pourront profiter -dans le respect des mesures de distanciation- des grands espaces arborés, d’une vue imprenable sur les roulages depuis la tribune du Grand Prix Hall, et de la vente à emporter depuis le Grand Prix Burger. Le service de location de karting reprendra également dimanche 17 mai, en observant les exigences sanitaires en vigueur.

la Rédaction

