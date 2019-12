Le Coin Lecture de Régine : "La force des infiniment petits" de l’Abbé Pierre

Accueil > Culture > Littérature > Le Coin Lecture de Régine : "La force des infiniment petits" de l’Abbé (...)

Défenseur des exclus et des plus démunis, résistant, député à la Libération, fondateur d’Emmaüs en 1949, l’abbé Pierre n’a cessé de mener le combat pour la paix, la justice, le développement humain. Internationalement connu comme un homme de compassion et de générosité, il a constamment affirmé qu’un autre monde est possible, juste, fraternel et solidaire. Face aux défis du XXIe siècle, à ses injustices criantes, à ses excès meurtriers et destructeurs, les réflexions et les admonestations politiques de l’Abbé Pierre restent des repères solides et plus que jamais actuels. L’Abbé Pierre s’adresse à tous, aux plus modestes comme aux plus hauts placés. Pour nous émouvoir et nous convaincre, il use du bon sens et parfois de l’humour : sa pédagogie réveille le désir de savoir et de comprendre. Il rend accessible la complexité du monde. Les textes réunis dans cet ouvrage sont issus des archives personnelles de l’Abbé Pierre, de ses innombrables conférences et articles, et de milliers d’heures d’enregistrements sonores, jamais décryptés jusqu’alors. Un recueil d’une incroyable justesse et modernité, "La force des infiniment petits" pourrait servir d’exemple pour les révoltes sociétales actuelles mais aussi, et plus utilement, pour les pensées politiques à l’œuvre dans notre pays. L’Abbé Pierre serait sans aucun doute en tête de bien des manifs aujourd’hui encore !

Régine ZOHAR

"La force des infiniment petits" de l’abbé Pierre. Éditions Le Cherche-Midi. 224p. 14,50€.

Extrait :

Peuple insupportable ! De quoi prétend-il se mêler ? Qu’il produise et soit prêt à se battre. Cela est conforme aux convenances. Mais qu’il s’avise de protester contre la façon dont on partage soit ce qu’il produit, soit ce qu’il cherche à défendre en se battant, vraiment, voilà bien qui paraît proprement intolérable…Où donc a-t-il pu prendre de telles idées ? Ce peuple qui veut la paix ; ce peuple qui veut la paix sociale comme l’autre paix, mais à qui l’on impose la lutte par l’injustice de classe ; ce peuple qui ne cherche point noise, mais qui tout simplement veut sa dignité de vie et ne peut pas ne pas la vouloir… fût-ce au détriment de privilèges qui sont devenus outrageants face à ses détresses."