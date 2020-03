Le Crédit Agricole Alpes Provence, engagé dans le soutien des entreprises, des professionnels et des agriculteurs, propose le prêt garanti par l’État

Accueil > Provence > Economie > Le Crédit Agricole Alpes Provence, engagé dans le soutien des entreprises, (...)

Ces financements prennent la forme d’un prêt sur 12 mois, avec la faculté pour l’emprunteur de l’amortir sur une période supplémentaire de 1 à 5 ans. Ce prêt garanti entre 70% et 90% par l’État en fonction de la taille de l’entreprise, est proposé à un taux de 0,25% pour celles dont le Chiffres d’Affaires est inférieur à 50 millions, et 0,50% pour les autres entreprises pour la première année. Son montant sera déterminé en fonction des besoins de chaque entrepreneur, selon l’impact de la crise sur son activité, et dans la limite de 3 mois de chiffre d’affaires. Grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos équipes pour soutenir l’économie et accompagner nos clients, le Crédit Agricole Alpes Provence met tout en œuvre pour déployer ce dispositif co-construit avec l’État et BPI, et ainsi apporter rapidement une solution efficace à ses clients. Sur son territoire, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes Alpes, les conseillers des 6 Centres d’Affaires Entreprises, des 16 Centres d’Affaires Professionnels & AGRI-VITI et des agences de proximité du Crédit Agricole Alpes Provence, sont à l’écoute de leurs clients pour proposer ce dispositif d’urgence. Jérôme Lebon, Directeur Général adjoint du Crédit Agricole Alpes Provence, déclare : « Nous accompagnerons tous nos clients dans cette période de crise sanitaire et économique. Dans ce moment exceptionnel, je remercie chaleureusement toutes les équipes du Crédit Agricole Alpes Provence, qui depuis le début de la crise, sont chaque jour, totalement mobilisées, au service des clients et du territoire »

Chiffres clés du Crédit Agricole Alpes Provence :

753 000 clients – 65 000 entrepreneurs

272 000 sociétaires - 900 administrateurs - 70 Caisses Locales

15 824 millions d’euros d’encours de crédits

2 300 salariés