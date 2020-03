Le Festival BD-Aix 2020 Vs Covid-19 : Le Festival se met en mode "Do It Yourself" !

Accueil > Culture > Le Festival BD-Aix 2020 Vs Covid-19 : Le Festival se met en mode "Do It (...)

Avant de pouvoir se retrouver prochainement en chair et en os, l’équipe des Rencontres du 9e Art et les auteurs de BD se mobilisent et inventent un autre Festival. Le site web des Rencontres du 9e Art entièrement repenser devient le temps du confinement un nouveau lieu pour un autre événement : Le festival à la maison

Le festival à la maison

Proposées sous formes d’épisodes, l’équipe du Festival et les auteurs complices vont vous proposer de manière quotidienne toute une série de surprises. Au programme, des ateliers de coloriages, des découpages et des jeux à imprimer pour les enfants… mais pas que ! Il y a aussi des points à relier et des labyrinthes anti-stress pour les parents, des expos en ligne, des avant-premières d’albums, des projections de cinéma à faire à la maison et des visites inédites chez les auteurs complices. Bref qui a dit qu’il n’y avait que les enfants qui avaient le droit de se divertir pendant le confinement ? Sûrement pas nous !

Des rubriques spéciales

Auteurs à la maison - On joue à domicile - Des visites guidées

À l’heure où une grande partie de la population adopte le télétravail, les auteurs de BD vous font la visite et vous invitent à découvrir… leur quotidien avec des photos prises au débotté. Bienvenue dans l’envers du décor d’un confinement vécu, subi (et parfois souhaité) par vos auteurs préférés ! Comment garder le rythme en jouant à domicile ? Comment s’organiser quand l’atelier est délocalisé ? Comment continuer à dessiner quand la marmaille a choisi d’annexer ses cahiers ? Des questions épineuses que la plupart tentent de résoudre pour s’adapter au pied levé. Une tranche de vie au quotidien avec des liens pour aller plus loin.

Coroconarvirus : Journal d’un auteur assigné à résidence

Coroconarvirus ou la vie au ralenti d’Éric Lambé : à l’occasion du Festival à la maison, Les Rencontres du 9e Art offre une carte blanche à Éric Lambé qui nous livre ses états d’âme depuis sa Belgique natale ! Entre constats doux-amers et tutos improbables pour s’occuper en temps de crise, l’auteur de « Paysage après la bataille » - Fauve d’or 2017 du meilleur album avec Philippe de Pierpont au FIBD d’Angoulême, avec un titre pour le moins évocateur… - rivalise d’ingéniosité pour vous donner les clés d’un confinement réussi, avec le scalpel aiguisé de la poésie, de l’humour et d’une lucidité sensible.

Plus d’info sur : bd-aix.com