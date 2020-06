Le Festival de piano de La Roque d’Anthéron 2020 se tiendra du 1er au 21 août… si tout va bien

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Le Festival de piano de La Roque d’Anthéron 2020 se tiendra du 1er au 21 (...)

Renaud Capuçon ©Simon Fowler - Nicholas Angelich ©DR - Trio Wanderer ©Thomas Dorn - Anne Queffelec ©Caroline Doutre - Petrova Liya ©DR - Adam Laloum ©Maud Delaflotte - Fanny Azzuroc ©Jean-Baptiste Millot - Arcadi Volodos ©Christophe Grémiot

René Martin, après une longue période faite d’attentes, d’échanges et de réflexions, vient d’annoncer que le Festival international de piano de La Roque d’Anthéron aura bien lieu du 1er au 21 août 2020. Renouer un lien qui, crise sanitaire oblige s’était distendu, voilà un défi relevé. « Au cours des dernières semaines, nous avons reçu de nombreux soutiens des institutions, de nos mécènes et partenaires, des artistes, qui ont été essentiels au maintien de l’édition », raconte René Martin, le directeur artistique de la manifestation qui précise que « c’est toute cette chaîne de solidarité qui nous permet de vous retrouver, de goûter de nouveau au sel du spectacle vivant. » Avec une ouverture de la billetterie le 25 juin mais, précisons que le Festival ne prendra pas sa forme habituelle, et que la direction a été contrainte de réinventer et d’imaginer de nouvelles formules et de nouveaux usages. Avec une programmation qui fait la part belle aux artistes français, et au cœur de la nature, le Parc du Château de Florans accueillera 3 concerts par jour, du matin jusqu’au soir, pour 57 concerts programmés . Ce qui implique la possibilité d’organiser en responsabilité le Festival avec d’importantes et indispensables mesures sanitaires, encore soumises à l’approbation définitive des autorités. La priorité du Festival est « d’assurer la sécurité du public, des artistes et de ses équipes. Afin de respecter la règle de distanciation physique (un spectateur tous les trois sièges) et les gestes barrières ». La direction a repensé l’auditorium de plein air, et réduit la capacité d’accueil. Ces impératifs sanitaires ayant des conséquences importantes sur l’économie du Festival, la grille tarifaire évolue et propose un tarif unique de 30€ en journée et de 40€ en soirée. Pas d’orchestre donc, pas d’autres endroits de concerts que La Roque mais des invités exceptionnels, fidèles du lieu : Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Adam Laloum, Bertrand Chamayou, Alexandre Kantorow, le Trio Wanderer, ou Antoine Tamestit, avec, on le voit un mélange de piano et d’instruments à cordes. Un grand festival sur le fond, et de format modeste sur la forme.

Jean-Rémi BARLAND

La programmation de l’édition 2020 sur festival-piano.com et attention la billetterie ouvrira le 25 juin.