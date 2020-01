Le Groupe CMA CGM et le Grand Port Maritime de Dunkerque inaugurent un dispositif de branchement électrique à quai

Accueil > Ailleurs > Economie > Le Groupe CMA CGM et le Grand Port Maritime de Dunkerque inaugurent un (...)

L’APL SINGAPURA, navire du Groupe CMA CGM, a inauguré les installations de branchement électrique à quai du Terminal des Flandres au Grand Port Maritime de Dunkerque © Jean-Louis Burnod

Le branchement électrique à quai, une technologie efficace pour la protection de l’environnement

Le branchement électrique à quai, ou « Cold Ironing », permet aux porte-conteneurs en escale de couper leurs moteurs auxiliaires, tout en couvrant leurs besoins énergétiques, et notamment le maintien de la température contrôlée des conteneurs réfrigérés (« Reefer »). Cette technologie innovante engendre des gains environnementaux significatifs dont une élimination intégrale des émissions d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines pendant le séjour à quai du navire et, une réduction significative des nuisances sonores.

Un engagement résolu pour des infrastructures portuaires plus respectueuses de l’environnement

Le dispositif de branchement électrique à quai installé au Terminal des Flandres sera pleinement opérationnel au cours du premier semestre 2020. A travers cette opération ambitieuse, le Grand Port Maritime de Dunkerque et le Groupe CMA CGM confirment leur engagement résolu en faveur de l’environnement. Le groupement de deux entreprises Actemium (Brest & Boulogne) a été retenu pour la réalisation des travaux, qui couvrent notamment la conception et fourniture d’un système de Cold Ironing intégré dans six conteneurs de quarante pieds permettant la conversion de l’alimentation électrique publique. D’une puissance de 8 MW, équivalent à l’alimentation en électricité de près de 1 000 habitations, ce dispositif figure parmi les plus puissants jamais installés au niveau européen. Cette opération a été cofinancée par la Communauté urbaine de Dunkerque, la Région Hauts-de-France (via le Fonds européen de développement régional) et le Grand Port Maritime de Dunkerque. L’équipement nécessaire au raccordement à bord du navire est pour sa part pris en charge par le Groupe CMA CGM dans le cadre de ses actions en faveur de la transition énergétique de l’industrie. A cette occasion, Christine Cabau Woehrel, Directeur Central Exécutif en charge des Actifs Industriels - Groupe CMA CGM, a déclaré : « Résolument engagé dans l’installation de solutions plus éco-responsables à bord de ses navires, le Groupe CMA CGM soutient le branchement électrique à quai et poursuivra ses installations sur les navires du Groupe. Nous sommes prêts à tester ce dispositif avec d’autres autorités portuaires européennes qui s’engageront sur cet équipement pour leurs terminaux à conteneurs, comme l’a fait avec succès la place portuaire de Dunkerque. » De son côté, Stéphane Raison, Président du Directoire de Dunkerque-Port, a ajouté : « Engagé dans une politique environnementale volontaire depuis de nombreuses années, Dunkerque-Port a décidé de mettre en œuvre une solution de branchement électrique à quai particulièrement innovante pour les porte-conteneurs au Terminal des Flandres pour répondre à cet enjeu. »

La rédaction