Le Groupe CMA CGM fait un don de 100 000 masques FFP2 à l’État français pour faire face à la crise du Covid-19

Tour CMA CGM à Marseille (Photo Robert Poulain)

Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, fait don de 100 000 masques FFP2 à l’État français afin de participer à l’effort national nécessaire pour vaincre l’épidémie de Covid-19. Ces masques sont immédiatement disponibles. Ils sont remis à l’Agence Régionale de Santé Île-de-France qui les répartira dans les jours à venir sur l’ensemble du territoire français pour répondre à l’urgence sanitaire en fonction des besoins. Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, est particulièrement attentif à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de la santé de ses collaborateurs dans le monde. Les collaborateurs du Groupe CMA CGM se mobilisent chaque jour pour continuer à soutenir le transport et l’acheminement logistique des biens en France, notamment les produits pharmaceutiques et alimentaires. Le Groupe CMA CGM poursuivra sa mobilisation dans les jours et semaines à venir suivant les besoins pour lutter contre cette pandémie. Rodolphe Saadé de déclarer : « Face à la crise sanitaire que connaît la France, nous offrons 100 000 masques à l’État français. Le Groupe CMA CGM est ainsi solidaire et contribue à l’effort national pour vaincre l’épidémie. En tant qu’entreprise, nous devons nous mobiliser pour protéger nos collaborateurs et participer plus globalement à la lutte contre cette épidémie, au côté de l’État et du personnel soignant. »