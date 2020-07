Le Groupe CMA CGM s’engage contre le trafic d’espèces protégées et renforce ses procédures de contrôle des chargements

Accueil > Ailleurs > Société > Le Groupe CMA CGM s’engage contre le trafic d’espèces protégées et renforce (...)

Renforcement des procédures et création d’une liste noire

Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, renforce ses procédures pour le transport des espèces protégées dont le commerce est règlementé par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Pour toute marchandise animale ou végétale, le chargeur devra déclarer expressément si l’espèce est couverte par la convention CITES et le cas échéant fournir le permis requis à l’exportation. Parallèlement, le Groupe CMA CGM établira une liste noire des exportateurs suspectés de participer à ces trafics. « Nous renforçons également la formation de nos agents commerciaux partout dans le monde et nos procédures d’audits clients "know your customer" en coordination avec l’Academy CMA CGM et la CITES », précise le Groupe.

Suspension de toutes les exportations de bois depuis la Gambie

A la suite de plusieurs suspicions de présence de bois de rose non déclaré dans des conteneurs chargés en provenance de Gambie, le Groupe a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre toutes les exportations de bois de ce pays. « Le bois de rose est une espèce protégée dont le commerce est réglementé par la Convention (CITES). Cette essence de bois très recherchée est coupée illégalement dans cette région pour être ensuite exportée sous différentes appellations ce qui contribue à la déforestation en Afrique de l’Ouest. » Une décision majeure et un choix de responsabilité pour la protection de la biodiversité Le Groupe CMA CGM réaffirme ainsi « son rôle de leader de l’industrie du transport maritime dans la protection de l’environnement. Avec cette décision qui s’inscrit dans le renforcement de la politique RSE du Groupe, CMA CGM fait le choix résolu de la protection de la biodiversité mondiale et de ne pas mettre davantage en péril notre planète. »

À propos de CMA CGM

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique. Ses 489 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2019, ils ont transporté près de 22 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds). CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique, transporte chaque année plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes de fret terrestre. CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques. Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 110 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social.

La rédaction