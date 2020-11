Le "Mois de l’ESS" 2020 est lancé : "30 jours pour découvrir l’Économie Sociale et Solidaire"

Accueil > Provence > Economie > Le "Mois de l’ESS" 2020 est lancé : "30 jours pour découvrir l’Économie (...)

Le "Mois de l’ESS 2020" a officiellement été lancé ce mardi 3 novembre de la Région Occitanie par Jérôme Saddier, président d’ESS France. L’événement est décliné sur chaque territoire à travers les Chambres régionales de l’ESS (Cress). Denis Philippe président de la Cress Provence-Alpes-Côte d’Azur, entend encore pour cette nouvelle édition mobiliser les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. Les événements de ce mois de novembre sont à suivre à distance en raison du nouveau confinement et ils auront pour ambition de donner toujours plus de sens à cette économie encore méconnue du grand public.

Denis Philippe président de la Cress Provence-Alpes-Côte d’Azur (Photo archives Destimed/RP)

Créé en 2003 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le "Mois de l’ESS" s’est depuis développé dans la France entière, année après année, et se présente aujourd’hui comme « une double-vitrine nationale et régionale pour valoriser les actions des entreprises de l’ESS : associations, fondations, coopératives, mutuelles, syndicats d’employeurs, d’entreprises sociales agrémentées. » L’objectif de cette manifestation, permet à la fois de promouvoir les valeurs de l’ESS auprès des citoyens, des collectivités, des institutions et des autres entreprises et, précise Denis Philippe : « Pour davantage fédérer les acteurs de l’ESS, ce qui est précisément le rôle de nos Chambres régionales ».

Des réponses concrètes aux besoins des acteurs de l’ESS en souffrance avec le nouveau confinement

Depuis la loi de 2014, dite loi Hamon, sur l’ESS, « il existe la possibilité pour des entreprises qui n’étaient pas de l’ESS de pouvoir désormais le devenir en obtenant auprès des services de l’État un agrément dans ce sens. Il y a du même coup une véritable appétence et un plus grand intérêt pour l’ESS depuis ces dernières années », explique le président de la Cress Paca. « La réalité, poursuit-il, est que l’on a trop longtemps présenté l’ESS comme une économie utopiste, alors qu’elle est loin de l’être. Il y a une réalité, comme le prouve notamment un chiffre, concret : l’ESS est représentée aujourd’hui par 17 000 entreprises dans notre région. C’est donc un modèle économique qui fonctionne et se porte très bien. Il est particulier, ne rémunère pas d’actionnaires, et possède à sa tête des responsables élus, dans le cadre, à chaque fois, d’une gouvernance démocratique. » Le "Mois de l’ESS" permettra notamment à la Cress Sud d’apporter « des réponses concrètes aux besoins des acteurs actuels de l’ESS qui sont en train de souffrir une seconde fois du confinement ». En raison des restrictions sanitaires liées à la Covid, les entreprises de l’ESS doivent s’adapter cette année en organisant des événements à distance (webinaires, ateliers en ligne, e-réunions d’information, concours…). Et le slogan de cette édition 2020 est : « 30 jours pour découvrir l’Économie Sociale et Solidaire ».

Bruno ANGELICA

Plus d’info sur cresspaca.org