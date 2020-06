Le Pape François : "Nous ne pouvons pas prétendre défendre le caractère sacré de toute vie humaine et fermer les yeux sur le racisme et l’exclusion"

Accueil > Ailleurs > Société > Le Pape François : "Nous ne pouvons pas prétendre défendre le caractère sacré (...)

Le Pape François s’est exprimé sur les protestations en cours aux États-Unis après la mort de George Floyd (Photo capture d’écran)

Contre la violence autodestructrice

« Chers amis, nous ne pouvons tolérer ou fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou d’exclusion et prétendre défendre le caractère sacré de toute vie humaine », a déclaré le Pape François . Dans le même temps, ajoute-t-il : « Nous devons reconnaître que la violence des dernières nuits est autodestructrice et court à sa perte. La violence n’apporte rien et elle fait perdre beaucoup de choses », reprenant ainsi les mots de Mgr José H. Gomez, archevêque de Los Angeles et président de la conférence épiscopale américaine (USCCB), dans le communiqué qu’il a publié dimanche dernier. « Aujourd’hui, je me joins à l’Église de Saint-Paul et de Minneapolis, et à tous les États-Unis, pour prier pour le repos de l’âme de George Floyd et de tous les autres qui ont perdu la vie à cause du péché de racisme », a assuré le Saint-Père, avant de conclure par cette demande de prière : « Prions pour le réconfort des familles et des amis endeuillés, prions pour la réconciliation nationale et la paix à laquelle nous aspirons. Que Notre-Dame de Guadalupe, Mère de l’Amérique, intercède pour tous ceux qui travaillent pour la paix et la justice sur ta terre et dans le monde ».

Source Vatican News