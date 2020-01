Le Poulet Voyageur en dédicace, une invitation à ne pas manquer le lundi 3 février

Accueil > Art de vivre > Bons plans > Le Poulet Voyageur en dédicace, une invitation à ne pas manquer le lundi 3 (...)

Notre consœur Mireille Sanchez invite gourmands et gourmets à la rejoindre le lundi 3 février à partir de 18h30 dans la salle des mariages de la mairie des 4/5 au 13, square Sidi Brahim- 13005 Marseille. Ce sera l’occasion de (re) découvrir son Poulet Voyageur livre lauréat du "Best in the World", "meilleur livre de cuisine au monde" 2019 et de partager un moment d’échange convivial autour du livre et de son auteure. Les 5 raisons "drôles et qui ne se prennent pas au sérieux" pour ne pas manquer cet "événement" :

1. vous pourrez faire dédicacer votre Poulet Voyageur ou vous en procurer un sur place (attention nombre limité !)

2. vous pourrez échanger avec d’autres heureux détenteurs de ce livre "hors normes"

3. une occasion de prendre un verre ensemble ne se refuse jamais !

4. pour une fois vous pourrez caqueter, glousser ou piauler sans honte.

5. parce que vous y êtes tous invités !

La rédaction