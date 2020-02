Le Wagon Marseille lance "Les 72 heures de la Tech" pour sensibiliser entreprises et collectivités au digital

Accueil > Aix Marseille > Economie > Le Wagon Marseille lance "Les 72 heures de la Tech" pour sensibiliser (...)

L’équipe du Wagon Marseille (Photo Bruno Angelica)

En 72 heures, les décideurs qui se seront gratuitement inscrit à ce "bootcamp" vont ainsi comprendre les enjeux de cette transformation, apprendre les bonnes pratiques et savoir prototyper une appli web. Le 5 mars sera la journée de lancement de l’événement, entreprises et collectivités pourront alors s’inscrire pour la journée d’immersion programmée le 3 avril. Ce jour-là, les participants seront invités à passer une journée d’ateliers et de rencontres dédiés à la création de prototypes d’applications. Ils suivront deux ateliers qui leur permettront de maîtriser les bases de la création d’un produit digital : 1/ Design d’expérience et interface utilisateur (UW/UI) ; 2/ Utilisation d’un outil de prototypage. Ensuite, les participants seront accompagnés par l’équipe du Wagon dans la réalisation pratique de leur premier prototype fonctionné. Enfin, la journée sera ponctué d’interventions de CEO de start-up et de product managers. Dernière étape de ces 72 heures de la Tech, les rendez-vous individuels de suivi ! Au nombre de deux, ils seront organisés en mai et juin avec chaque participant.

Dominique GONOD #techsnooper

Plus d’info ICI