Le Wagon Marseille organise un mois d’événements dédiés aux métiers du numérique

Avec plus de 9 000 étudiants formés dans le monde depuis 2013, Le Wagon s’est imposé « comme l’un des leaders mondiaux dans la formation au développement web ». Sa pédagogie, basée sur la pratique et les projets concrets, ouvre les portes des métiers du numérique .« Nos formations sont efficaces et pragmatiques. Elles permettent à nos étudiants de développer en quelques semaines les compétences techniques qui leur permettent d’accéder à des postes de développeur, chef de projet, product manager ou data scientist. Elles permettent aux entreprises que nous accompagnons de réussir leur transition digitale », constate Mathieu Bonfils, CEO et Co-Fondateur du Wagon Marseille.

#LemoisdelaTech2, un mois pour découvrir et échanger sur les métiers qui dessineront demain

Pour la deuxième année consécutive, Le Wagon propose des événements en ligne et gratuits tout au long du mois de novembre. Cette année, découvrez les métiers qui dessineront demain. Chaque semaine sera dédiée à une thématique avec chaque mardi, un atelier de présentation du métier et chaque jeudi, une conférence avec des

professionnels dans le domaine :

● Lors de la première semaine, découvrez comment se reconvertir dans la tech.

● La deuxième semaine sera elle dédiée à l’UX/UI design

● La troisième semaine vous permettra de comprendre les nouveaux enjeux et métiers liés à l’IA et la Data

● Enfin, à la fin du mois découvrez le métier de développeur web et comment recruter dans la tech

En quelques heures, les professeur.e.s du Wagon et les intervenants externes présenteront les éléments clés des métiers du numérique. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer l’équipe du Wagon Marseille et de leur poser toutes vos questions sur les différents programmes. Pour s’inscrire aux événements du #moisdelaTech2, c’est ICI.

Le Wagon, c’est quoi ?

Le Wagon ce sont des formations en développement web ou en Data science qui comptent plus de 9000 alumni depuis 2013. Ses programmes d’excellence, enseignés par des professeur.e.s passionné.e.s, apportent aux étudiants toutes les compétences et outils pour trouver un emploi en tant que développeur, product manager, data scientist ou créer leur propre startup.

La formation se présente sous différents formats :

● Formation intensive en deux mois

● Formation en cours du soir en 6 mois

● Les programme Executive à destination des entreprises

Pour plus d’informations sur les programmes et pour postuler, rendez-vous sur

lewagon.com - Le Wagon Marseille - 167 rue Paradis 13006 Marseille - Tél :07 69 72 85 50.