Le département des Bouches-du-Rhône est placé en vigilance météorologique Orange "orages" et Jaune pour "pluie-inondation"

(Photo Hagay Sobol)

Météo France a placé le département des Bouches-du-Rhône en vigilance météorologique Orange pour "orages" et Jaune pour "pluie-inondation" ce samedi 19 septembre 2020. En cours de nuit de samedi à dimanche, des lignes d’orages intenses se forment en mer au large de la Provence et remontent vers le Nord. Ces orages s’accompagneront d’une forte activité électrique, de fortes rafales de vent, de phénomènes tourbillonaires, de grêle et de fortes intensités pluvieuses, de 50 à 80 mm en 1 heure. Le Var est le département le plus exposé en cours de nuit, mais le littoral des Bouches-du-Rhône sera également touché en soirée et l’ouest des Alpes-Maritimes en seconde partie de nuit.

Informations et prévisions sur vigimeteo.com