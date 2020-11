"Le livre géant de la laïcité" enfin dans les écoles. Rencontre avec son auteur Jean-Michel Aupy...

Accueil > Culture > Littérature > "Le livre géant de la laïcité" enfin dans les écoles. Rencontre avec son auteur (...)

« Le livre géant de la laïcité », qui a vu le jour en Pays d’Aix (13), mêle histoire, Droit et humour. Il a déjà séduit plus de 84 villes, de nombreuses institutions et entreprises à travers la France. L’ouvrage a été présenté à l’Assemblée Nationale par le député des Bouches-du-Rhône Mohamed Laqhila . A titre personnel, il se met à la disposition des établissements scolaires de sa circonscription des Bouches-du-Rhône pour accompagner les enseignants dans leurs explications sur les valeurs de la République avec cet outil pédagogique particulièrement efficace. Après Conflans-Sainte-Honorine, Nice... cet outil pédagogique est plus que jamais d’« utilité publique ».

Exposition pour enfant du "Livre géant de la Laïcité" © Hors Piste

L’idée a germé en 2015 à Aix-en-Provence, dans le silence des marches de recueillement républicaines, après les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher. « Je me demandais comment réagir face à ces terribles événements. Marcher, se recueillir c’est bien mais, il serait peut-être temps d’agir aussi sur le terrain », se souvient Jean-Michel Aupy, ancien dessinateur devenu directeur de l’agence d’édition et Communication Hors Pistes. « Face aux menaces qui pèsent sur la laïcité et la liberté d’expression, poursuit-il, Il m’est alors apparu indispensable de donner des arguments simples et efficaces pour contrer le terrorisme et l’obscurantisme ».

« Dédramatiser » les questions sensibles

Séance de dédicace avec Jean-Michel Aupy © Hors Pistes

Deux ans plus tard, il présente un livre illustré, mêlant histoire, définitions juridiques et humour, chaque page étant illustrée pour « dédramatiser » les questions sensibles. Les querelles autour de la laïcité, il les balaie : « Pour moi, la laïcité, c’est la notion de respect, du respect de la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire », explique-t-il avant de préciser : « Je ne suis ni un intello, ni un philosophe, mais j’ai trois enfants et quelques valeurs que je voudrais leur inculquer. Parmi elles, la liberté de penser, de croire, de dire, de rire et d’aimer. Si les enfants ne retiennent ne serait-ce que ça, le pari sera gagné »

Aider les enseignants, mais pas que...

Le concept du livre, disponible sous différents formats y compris en affiche, à vocation d’être présent dans les halls des collectivités locales, des mairies ou des bâtiments institutionnels, dans les écoles, les collèges et les lycées, mais aussi auprès des bailleurs sociaux et de leur personnel où le rôle relationnel des gardiens d’immeuble par exemple, peut être prépondérant. « L’idée maîtresse de ce livre et de son exposition au grand public c’est d’être systématiquement personnalisé pour les institutions partenaires, à travers sa couverture, son éditorial et sa dernière page, afin que chacun puisse se le réapproprier localement pour promouvoir cette valeur républicaine, indissociable de notre société française et du bien vivre ensembles. »

Validation de l’Éducation Nationale, du Ministère de l’Éducation nationale, de la Justice et de l’Observatoire de la laïcité

L’équipe de Jean-Michel Aupy a travaillé avec l’Académie d’Aix-Marseille pour revoir certains textes ou dessins. « Il faut se mettre à la place du prof des quartiers difficiles, quand il va devoir utiliser le livre devant un public peu réceptif… ou au contraire très actif », indique-t-il tout en signalant que chaque page est accompagnée d’une « fiche pédagogique » très complète pour aider les enseignants à aborder sereinement ces thèmes en classe. Le livre a reçu, dans sa version originale, la validation de l’Observatoire de la laïcité. « On a amendé les textes pour qu’ils soient juridiquement dans les clous », explique Nicolas Cadène, le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité. « Certains diront qu’il reste des formulations un peu trop simples, pas parfaitement scientifiques, mais ce n’est pas le but essentiel d’un tel outil pédagogique. » Jean-Michel Aupy se félicite d’ailleurs que des jeunes aient participé à la relecture des textes initiaux pour en pointer les passages trop compliqués. « On est dans une approche ludique, avec un format que les jeunes auront envie de feuilleter », observe aussi Nicolas Cadène, qui salue « cette initiative parmi d’autres qui peut leur permettre de se saisir des concepts de laïcité de façon ludique ». Un avantage non négligeable par rapport aux plaquettes de l’institution ou aux manuels scolaires, « souvent très ennuyeux », déplore Jean-Michel Aupy.

Faire aimer la Laïcité pour mieux la faire comprendre

A l’image du député Mohamed Laqhila, qui « mouille le maillot » en intervenant concrètement auprès de ses collègues de l’Assemblée Nationale afin qu’ils se proposent à leur tour pour assister les enseignants dans leur mission, de ce qu’on appelait jadis « l’instruction civique ». D’autres personnalités comme Frédéric Vigouroux, maire de Miramas (13), ont d’ores et déjà programmé un vaste plan d’action 2021, avec expos, animations et diffusion du livre sur l’ensemble de leur ville. Ce « Grand livre de la Laïcité », qui n’est bien entendu ni de droite, ni de gauche ni d’aucun autre parti, vient également de recevoir le soutien de Hubert Falco, Président de l’Association des maires du Var, maire de Toulon et ancien Ministre qui a rédigé un superbe éditorial pour accompagner la version géante du livre/Expo à l’intention des 153 Maires du Var.

Les Ambassadeurs

L’importance de Soprano comme ambassadeur de l’ouvrage sur la Laïcité LGL © Hors Pistes

Les pilotes de la Patrouille de France des ambassadeurs de haut vol pour "Le livre géant de la Laïcité" (LGL) © Hors Pistes

Les Ambassadeurs du « livre géant de la Laïcité » ce sont des artistes, des grands patrons, des journalistes, des sportifs de haut niveau ou encore des militaires dont ceux de la Patrouille de France. Soprano, Jackson Richardson, Alain Bernard, Arnaud Clément, Henry Lecomte, Pascal Obispo, Marc Jolivet, Dante OGC Nice, Muriel Hurtis, Virginie Dedieu, Patrick de Radigues, Coralie Balmy, Jérôme Fernandez , Christophe Barbier, Jean-Pierre Foucaut, Joseph Mahmoud, Raphaëlle Duchemin, Alexandre Camarasa, Vincent Parisi, Jean-François Tordo, Ehsan Abdelmalek, Stéphane Diagana, Victoria Ravva, Chantal Julien, Alexis Ramonet, Loïc Pietri, Sonia Fiuza, Dylan Charrat, Alexandre Ayache, Loïc Bruni, Alain Bideau, Julia Pereira, Alexia Barrier…Tous ont accepté de « prêter » leur image et parfois leurs commentaires ou leur présence, pour accompagner les livres. L’image de Soprano, par exemple, a permis de gagner quelques batailles, notamment dans les opérations vers les gardiens d’immeubles chez les bailleurs sociaux des quartiers Nord Marseille. A travers ces ambassadeurs, il s’agit pour l’équipe de Hors Pistes Édition « de faire aimer la laïcité au plus grand nombre, afin de la faire mieux comprendre » d’où l’importance de soutiens importants comme celui du Comité Régional Olympique et Sportif Sud présidé par Hervé Liberman, d’entreprises comme EDF Méditerranée dirigée par Jacques Thierry Monti ou de groupements comme le Cobaty Sud présidé par René Maupas qui ont fait partie des premiers à soutenir cette démarche pédagogique.

La Laïcité aujourd’hui et demain ...

Charlie, Hyper cacher, Conflans, Nice, Vienne ... la liste est longue et on espère toujours qu’elle s’arrêtera là... En dehors des mesures qui seront prises par l’ensemble des gouvernements européens, il convient en France, seul pays réellement laïque dans le Monde, de « labourer » le terrain en expliquant aux petits comme aux grands « ce qui fait notre particularité et notre différence à travers la liberté d’expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, la fidélité à notre devise de Liberté, Égalité, Fraternité à laquelle manque sans doute laïcité. » Cela fera peut-être partie des annonces du Président Emmanuel Macron lors de sa déclaration du 9 Décembre prochain, jour anniversaire de la loi de 1905.

Il est à noter la parution du livre « Sports & Laïcité » sur une initiative du CDOS 06 et de son président Philippe Manassero. Il sera présenté en décembre à Nice.

Plus d’info : livregeant-laicite.fr