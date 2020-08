Le photographe Stéphane Lavoué réalise la 10e Carte Blanche de Pernod Ricard

Accueil > Culture > Le photographe Stéphane Lavoué réalise la 10e Carte Blanche de Pernod (...)

Photo extraite de la campagne Seriously Convivial par Stéphane Lavoué.

La dixième Carte Blanche photographique de Pernod Ricard célèbre une nouvelle facette de la convivialité, cette capacité intrinsèque, propre aux collaborateurs et aux marques du Groupe, à créer des moments authentiques de partage et de célébration. Quelques mois après le lancement de la vidéo « the Power of Convivialité », qui a été vue par des millions d’internautes, la campagne Seriously Convivial porte à l’image « ce lien qui nous unit, qui nous permet de répondre aux besoins humains de nous connecter à notre prochain » comme le définit le manifeste de la Convivialité. A l’inverse des éditions précédentes, les collaborateurs du Groupe ne sont donc pas seuls face à l’objectif. En cette année exceptionnelle, ils ont été conviés à rencontrer d’autres individus qui jouent au sein de leurs communautés respectives un rôle de créateur, de lien et d’ambassadeur de cette culture du partage. De ces neuf rencontres, Stéphane Lavoué a tiré neuf portraits croisés réalisés sur tous les continents et qui constituent la campagne artistique annuelle 2019 de Pernod Ricard. « J’avoue avoir été totalement emporté par la magie de ces moments », explique Stéphane Lavoué. « La force de ces images tient de la confrontation de ces univers souvent diamétralement opposés. Tout devrait les éloigner, et pourtant quelque chose émerge de la rencontre. A travers ce tour du monde, j’ai eu l’occasion de transformer cette succession d’images en récit photographique personnel ». Comme le précise Olivier Cavil, Directeur de la communication de Pernod Ricard, « pour la 1ère fois depuis que nous réalisons une Carte Banche, il s’agissait pour le photographe d’aller capturer la beauté d’une rencontre, entre les créateurs de convivialité que sont nos employés et des créateurs de convivialité évoluant dans leurs communautés. Certains diront que nos modèles ne sourient pas. La convivialité, c’est une valeur qui va bien au-delà. C’est justement la puissance brute de leur rencontre que nous souhaitions saisir, et seul un portraitiste hors-pair comme Stéphane pouvait relever ce défi ». Stéphane Lavoué est le dixième grand nom de la photographie mondiale à se prêter à l’exercice de la Carte Blanche de Pernod Ricard après l’Argentin Marcos Lopez, le Français Denis Rouvre, l’Espagnol Eugenio Recuenco, le Suisse Olaf Breuning, l’Australienne Vee Speers, le Chinois Li Wei, le Sénégalais Omar Victor Diop, l’Allemand Martin Schoeller et la Canadienne Kourtney Roy. La campagne Seriously Convivial sera révélée dans son intégralité dans les pages du futur rapport annuel de Pernod Ricard et présentée au public à l’occasion du rendez-vous incontournable de la photographie, Paris Photo du 7 au 10 novembre 2019 au Grand Palais.

La rédaction