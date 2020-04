Le projet "Comete" -mesure du Covid-19 dans l’environnement- porté par le BMPM et l’expertise de C4Diagnostics est pleinement opérationnel avec plus de 1 000 prélèvements réalisés

Accueil > Aix Marseille > Société > Le projet "Comete" -mesure du Covid-19 dans l’environnement- porté par le (...)

L’équipe NRBC du BMPM peut détecter rapidement des traces de Covid-19 dans les installations (Photo MN/BMPM/MT François Etourneau).

Le projet Comete (Covid-19 Marseille Environnemental TEsting), porté par le BMPM avec l’expertise de C4Diagnostics et soutenu par la ville de Marseille et la métropole Aix-Marseille-Provence, a permis de développer un système pleinement opérationnel de mesures du Covid-19 dans l’environnement. « L’objectif de ce projet novateur, est déjà de valider les protocoles de désinfections sur des sites exposés au virus à la suite de la présence de personnels potentiellement infectés », explique le BMPM qui précise que « "Comete" est à la fois une cellule de prélèvements mobile armée par les experts de la cellule spécialisée Nucléaire Radiologique Bactériologique et Chimique (NRBC) du BMPM et une plateforme logistique et d’analyse de ces prélèvements pilotée par C4Diagnostics avec le concours d’HalioDx pour la réalisation des analyses. A ce jour, plus de 1 000 prélèvements dans l’environnement ont été réalisés en priorité sur les sites opérationnels du BMPM et du Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) ainsi que dans les centres névralgiques de la ville de Marseille. » Les résultats fournis par C4Diagnostics montrent que tous les prélèvements réalisés dans l’air sont négatifs pour l’instant. « Quant aux prélèvements de surface opérés dans les sites du BMPM où du personnel était contaminé, 4 à 5% de ces prélèvements se sont révélés positifs. » Ces premiers résultats ont permis de perfectionner les protocoles de désinfection mis en œuvre par les marins-pompiers.

Au cours des prochains jours, le BMPM et C4Diagnostics vont étendre les mesures dans l’environnement à certains sites accueillant du public en doublant la capacité de prélèvement et d’analyse.

Source BMPM