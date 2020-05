Accueil > Provence > Economie > Les CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur se mobilisent en faveur du made in (...)

En parallèle des opérations menées avec le Gouvernement et de grands groupes (Cdiscount, La Poste) capables de livrer des masques (jetables et tissu) en nombre aux entreprises, les CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur se mobilisent en faveur du made in local : celui d’une filière textile (mais pas que !) réactive et créative qui fabrique et fournit des masques barrières. Ces actions sont complémentaires et nécessaires pour répondre aux besoins de protection des entreprises régionales et de leurs personnels à l’heure de la reprise progressive d’activité. Voici un aperçu des initiatives d’entrepreneurs, indépendants et groupements de talents sur notre territoire régional, soutenues et accompagnées par le réseau CCI.

Le Palais de la Bourse siège de la CCIAMP a été transformé en atelier de confection mi-avril (Photo Robert Poulain)

Sur le territoire Aix Marseille Provence, c’est aux personnels soignants de l’AP-HM qu’était destinée la fabrication de masques en tissu -et de blouses- dans un Palais de la Bourse transformé en atelier de confection mi-avril. Une action menée par « Les Couturiers Solidaires du Sud », 600 amateurs et professionnels réunis à l’initiative de Fask, plateforme de convergence des écosystème mode en région Sud créée par Jocelyn Meire et soutenue par la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence. Dans la foulée de l’opération, la plateforme met à disposition ces masques de protection lavables aux entreprises, même hors services de santé, sur demande et étude du formulaire rempli. Et début mai, dans la perspective de favoriser une reprise solide de l’économie territoriale, la CCIAMP incite au business « d’ici » en facilitant la relation directe entre fabricants locaux de masques, gels hydroalcooliques et autres dispositifs, et entreprises locales. Ce circuit court est accessible sur la plateforme du Métropolitain Business Act. Sur le territoire voisin, une dizaine d’entreprises varoises, recensées par la cellule d’aide Covid19 de la CCI du Var, se sont mobilisées pour maintenir leur activité en répondant au besoin urgent de masques en tissu… même quand cela n’était pas leur cœur de métier ! Ateliers de couture, mais aussi créateur de vêtements marins, selliers, fournisseur pour les arts de la table et même fabricant de signalétique ont adapté leur unité de production pour réaliser ces masques anti-postillons, lavables et réutilisables : AC Sellerie (La Seyne sur Mer) Élegance Marine (Toulon), Fashion Couture Formation (Ollioules), Label Couture (Fayence), Atelier Provence Fil & Tissu (Le Val), Macap Flag (Cuers), Martel CHR (Brignoles), La Sellerie by Aurélie (La Valette), Sellerie de l’Odyssée (Sanary) et Virginie Viollet (Le Cannet des Maures). A l’Est de la région, c’est à des entreprises locales qu’a fait appel la CCI Nice Côte d’Azur pour fabriquer et délivrer un kit sanitaire (masques tissu ou jetables et gel) aux entreprises du territoire. Parmi les fournisseurs, c’est à Nice dans l’atelier Les Retoucheurs Associés, alias Paul et Fabien Cavallera, qu’ont été fabriqués 50 000 masques tissu. Trois jours durant, les TPE-PME de moins de 50 salariés ont pu passer commande en ligne et récupérer leur kit, dans la limite des quantités disponibles. 2 000 TPE azuréennes de moins de 10 salariés qui avaient répondu à l’enquête de la CCI sur leurs besoins de protection, ont été servis en priorité. L’engagement solidaire des entreprises régionales se distingue aussi en altitude : les conseillers de la CCI des Hautes-Alpes ont repéré quatre entrepreneurs qui savent manier l’aiguille à coudre, fabriquent sur place des masques en tissu réutilisables, les vendent directement aux particuliers ou les mettent en dépôt. Présentations : Brin de couture (Tallard), Dr Housse (Puy St Pierre), Speed and Power (St Chaffrey), New Zealand Rugby Spirit (Chabottes) et Instant Bio (Embrun). En mettant le cap vers le Sud-Ouest de la région, on fait halte à Sorgues pour découvrir la faculté d’adaptation d’une créatrice de robes de mariée que nous indique la CCI de Vaucluse : Aurélie Lavessière, sous sa marque Les Costumes de Lie, dessine depuis 5 ans la robe du « plus beau jour de la vie » d’une femme mais en attendant le retour au carnet de commandes, elle lui coud de jolis masques de protection en tissu. Enfin, en reprenant la route vers les Bouches-du-Rhône, faisons un stop en Pays d’Arles au sein de la société Protecto, dont la housse thermique innovante s’est distinguée sur le CES Las Vegas, accompagnée par la CCI du pays d’Arles. L’entreprise s’est mobilisée pour produire à grande échelle, des masques médicaux jetables grâce à l’acquisition d’une unité de fabrication automatique sur Arles. Dans le cadre d’un partenariat avec la Région Sud en faveur de la réindustrialisation locale, Protecto va pouvoir fabriquer 1 million de masques par mois et créer 10 emplois à pourvoir d’ici fin 2020.

