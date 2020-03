Accueil > Sports > Les Jeux Olympiques de Tokyo reportés ?

Selon Sébastian Coe, Président de la Fédération Internationale d’Athlétisme, les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août 2020 dans la capitale japonaise, pourraient être reportés plus tard dans l’année en raison de la pandémie de coronavirus. Le Président du Comité International Olympique, l’Allemand Thomas Bach, estime qu’ « il n’y pas de solution idéale ». Un report d’un an serait problématique pour les fédérations qui organisent des championnats du monde, un an après les Jeux Olympiques. Depuis les premiers Jeux Olympiques modernes organisés à Athènes en 1896, les Jeux d’été ne se sont pas déroulés en 1916, en 1940 et en 1944.

G.D.