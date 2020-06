Les Terrasses du Port inaugurent 5 000 m² de panneaux solaires sur leur toit

Accueil > Aix Marseille > Société > Les Terrasses du Port inaugurent 5 000 m² de panneaux solaires sur leur (...)

Les Terrasses du Port à Marseille (Photo Robert Poulain)

Le centre a vu sa certification Breeam-in-Use de niveau « Excellent » délivrée pour la seconde année consécutive. Installée par "Réservoir Sun" -acteur référent de l’autoconsommation solaire pour les entreprises et les collectivités- la ferme photovoltaïque occupe une surface de 5 000 m² sur les toits du centre, sur une distance de 113 mètres de long. « Pleinement opérationnelle depuis début juin, elle produira chaque année près de 1 446 MWh, soit l’équivalent de 20% de la consommation énergétique des parties communes du centre. » Cette installation établit un véritable record en étant la plus grande de France en autoconsommation et en milieu urbain sur un centre commercial. « Fruit d’un investissement de 1,4M€, l’installation de ces panneaux solaires s’inscrit dans le cadre de la démarche Net Positive du Groupe Hammerson. D’ici 2030, le Groupe s’est en effet engagé dans un programme ambitieux de réduction de son impact sur l’environnement qui passe notamment par une diminution des émissions de CO² liées à ses activités de 757 200 tonnes au total, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 85 000 foyers. » Cet engagement se traduit par une gestion optimisée des ressources et dépenses énergétiques, via l’équipement des centres en systèmes de production d’énergie renouvelable et d’autoconsommation. Les Terrasses du Port ont par ailleurs vu leur certification Breeam-in-Use mention « Excellent » renouvelée en 2019. Cette certification, initialement obtenue en 2018, évalue les performances opérationnelles des bâtiments en termes de développement durable. La collaboration étroite de la direction du centre avec ses prestataires sur site et le management global optimisé du centre ont permis son renouvellement. « Je suis très fière que notre centre dispose de la plus grande installation photovoltaïque en autoconsommation et en milieu urbain en France, pour contribuer à optimiser sa consommation énergétique. Depuis son ouverture et même avant, nous avons cherché à optimiser la gestion des ressources du centre et

son impact environnemental. La labellisation Breeam-in-Use "Excellent" pour la seconde année consécutive nous conforte dans notre volonté et nos actions. Nous sommes tous mobilisés et nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin », déclare Marie Canton-Directrice des Terrasses du Port.