"Les Virus et Nous", un diaporama interactif pour expliquer la crise sanitaire aux enfants

Après avoir lancé « L’Air et Moi », support pédagogique à l’adresse des enseignants et parents, déjà destiné aux enfants sur le thème de la pollution de l’air, Victor Hugo Espinosa lance un nouvel outil similaire, sur le thème de la crise sanitaire que nous vivons, avec la participation d’un comité pédagogique et d’un comité d’experts. Ce programme est soutenu à la fois par AtmoSud, l’ARS et la Fondation Anna Lindh (FAL).

L’outil pédagogique « Les Virus et Nous » entend expliquer aux enfants le coronavirus et toutes ses conséquences. Il a été conçu pour aider les adultes à expliquer aux enfants comment mieux comprendre ce qu’est précisément un virus, sa façon d’agir, les épidémies qu’il engendre et la nécessité du confinement. Il s’adresse à plusieurs classes d’âge : 6-9 ans, 9-12 ans, 12 ans et plus. « L’outil sera d’une aide très utile pour présenter aux enfants des écoles et des collèges le coronavirus , explique Victor Hugo Espinosa, le président de l’association "L’Air et Moi", ses animations constituent une mine d’informations qui peuvent être mises à profit à différents moments du parcours scolaire afin d’accompagner les enseignements. Pourquoi pas l’adapter aussi avec le soutien de la Région Sud pour les lycéens ? » Ce diaporama, téléchargeable gratuitement sur : les-virus-et-nous a été réalisé « dans un esprit de partage et de solidarité ». Sa finalité est qu’il puisse être partagé par le plus grand nombre, dans notre région, en France, comme ailleurs, pour continuer à s’améliorer avec les différentes contributions. La Fondation Anna Lindh (FAL) participera aux adaptations et traductions pour que cette animation puisse être largement diffusée dans son réseau international qui compte 42 pays.

« L’animation propose d’aider concrètement les enfants, toujours de manière ludique, à mieux comprendre et traverser cette crise sanitaire »

« Les plus jeunes se posent de plus en plus de questions sur la pandémie qui peut leur faire peur, précise l’initiateur du projet, l’animation propose de les aider concrètement, toujours de manière ludique, à mieux comprendre et traverser cette crise sanitaire. » L’outil a été pensé depuis ces dernières semaines pour échanger sur le ressenti de l’enfant face au virus. Il répond à des questions précises : qu’est-ce qu’un virus ? Comment se développe-t-il ? Qui se cache derrière le Covid-19 ? Comment se transmettent les virus vers l’homme, puis entre les hommes ? Quels en sont les symptômes, les gestes à adopter pour éviter la contagion ? Mais encore quels sont les différents traitements ou tests en cours pour lutter contre la propagation du coronavirus ? Il se propose aussi d’aborder les interrogations des enfants sur le confinement à travers les thèmes de l’école à la maison, ou tout ce qui concerne les premiers effets bénéfiques du confinement sur une nature qui est « en train de reprendre ses droits », en particulier sans l’activité polluante quotidienne des hommes liés aux transports routiers. L’objectif est de dédramatiser la situation actuelle pour permettre aux plus jeunes - comme aux adultes à l’arrivée au regard de la qualité du travail effectué - de mieux comprendre ce qu’ils peuvent faire, chacun à leur niveau. « L’outil aborde avec simplicité et clarté les questions que posent le coronavirus », indique Pierre-Charles Maria, le président d’AtmoSud qui précise : « Il s’adresse évidemment aux enfants, mais je suis certain que beaucoup d’adultes trouveront un intérêt pour ce travail remarquable qui a été conçu pour pouvoir être diffusé le plus largement, dans plusieurs pays. »

« Un diaporama à la carte pour que chacun puisse y trouver son compte, ses réponses »

Muriel Andrieu-Semmel, responsable régionale du département santé environnement à l’ARS, ajoute : « L’outil est une grande réussite car bien adapté au grand public. Le moment actuel est aussi bienvenu pour parler davantage aux plus jeunes. Maman de trois enfants, j’y suis très sensible et convaincue que cet outil peut les aider à s’approprier cette expérience inédite que nous sommes amenés à traverser. Je tiens à souligner que c’est avec le plus grand enthousiasme que le réseau français salue cette initiative, outil dont nous avions besoin pour expliquer à nos enfants et aux plus grands les raisons du confinement. Clair, pédagogique il va nous permettre de donner du sens à ces mesures de précaution et à la nécessité de protéger l’environnement. » Marie Anne Le Meur, porte-parole de l’association Ecoforum, qui a activement participé au projet, note encore : « Pour que les gens comprennent mieux la démarche, nous avons voulu proposer un diaporama à la carte, pour que chacun puisse y trouver son compte, ses réponses. Car la force de cet outil est de l’avoir rendu évolutif, au gré des dernières informations sur le coronavirus, notamment, dont l’évolution, les connaissances, peuvent être nouvelles, de jour en jour. » Esther Fouchier, présidente du Forum Femmes Méditerranée et déléguée générale du réseau français de la Fondation Anna Lindh (FAL), conclut : « J’ai la chance d’avoir pu apporter ma contribution pédagogique au projet. Il a représenté 40 jours de travail en confinement, 40 jours de réflexions et 40 jours de bonne humeur ! Le maillage de notre Fondation va nous permettre de le diffuser dans plusieurs pays. »

Bruno ANGELICA

Téléchargement gratuit du diaporama « Les Virus et Moi » : ICI