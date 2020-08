Marseille. Les célébrations de la fête de l’Assomption auront bien lieu à Notre-Dame de la Garde

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Les célébrations de la fête de l’Assomption auront bien lieu à (...)

Départ de la procession à 20h30 (Photo archives Destimed/R.P.)

L’Archevêché de Marseille informe que les célébrations prévues dans le cadre de la fête de l’Assomption allaient bien pouvoir s’organiser à partir de ce vendredi 14 août. « Sauf événements particuliers liés à la pandémie qui pourraient amener les autorités préfectorales à suspendre les rassemblements, nous avons la joie de vous annoncer que les célébrations de la fête de l’Assomption pourront avoir lieu cette année comme d’habitude », indique le communiqué de l’Archevêché de Marseille.

Au programme

La procession partira du char Jeanne d’Arc, Place Colonel-Edon jusqu’à Notre-Dame de la Garde (Photo archives Destimed/R.P.)

Vendredi 14 août

A partir de 16h30 : première messe de l’Assomption dans la Basilique de Notre-Dame de la Garde. A 19 heures : rassemblement au Char Jeanne d’Arc, Place Colonel-Edon. A 20h30 : départ de la procession, qui sera suivie de la messe présidée par Mgr Jean-Marc Aveline. L’Archevêché précise : « Pour la procession ainsi que pour la messe, le masque sera obligatoire pour tous. Aucun parking ne sera accessible. Un service de bus gratuit sera mis en place à partir du cours Jean-Ballard, à partir de 19h30, ainsi qu’au retour à partir de l’entrée du sanctuaire (au damier). »

Samedi 15 août :

Messes célébrées à 8 heures, 10 heures, 12 heures et 16h30 dans la Basilique. A 9 heures et 11 heures, messes célébrées dans la Crypte. Un après-midi de prières suivra dans la Basilique : à partir de 15 heures, chapelet animé par les séminaristes. A 15h30, les vêpres, suivies du salut du Saint-Sacrement à 16 heures. L’Archevêché précise encore : « Les messes seront célébrées simultanément dans la Basilique et dans la Crypte, si le nombre de personnes l’exige au regard des mesures de distanciation sociale. »

Toutes les informations concernant les célébrations des 14 et 15 août sont disponibles sur le site du sanctuaire : notredamedelagarde.fr

Et sur la page Facebook : notredamedelagarde.fr/. Enfin l’Archevêché fait savoir que « dès ce jeudi 13 août, pour honorer la Vierge Marie, nous vous invitons à apporter des roses de toutes les couleurs qui orneront la statue de la Vierge et l’ensemble du sanctuaire. Vous pourrez déposer ces fleurs à l’accueil de la basilique. »

