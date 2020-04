Les dossiers pour pouvoir bénéficier du prêt "TTPE Covid Résistance" peuvent être déposés

Accueil > Aix Marseille > Economie > Les dossiers pour pouvoir bénéficier du prêt "TTPE Covid Résistance" peuvent (...)

Initiative Marseille Métrople intervient sur les créations ou les reprises d’entreprises s’implantant sur les communes suivantes : Marseille, Allauch, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, le Rove, Marignane, Plan de Cuques, Roquefort-la-Bédoule, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins et Septèmes-les-Vallons. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le directeur d’Initiative Marseille Métropole (IMM), Jean-Marc Rouquerol, explique : « Il est indéniable que cette période de confinement nous a tous amenés à revoir nos modes d’organisation, personnels comme professionnels. En tant qu’ancien banquier et toujours attaché à l’aspect économique et financier, je voulais insister sur les ravages financiers et humains que crée cette période actuelle auprès des entreprises, obligées pour la plupart de cesser leur activité... tout en devant payer un minimum de charges fixes... Malheureusement, nous le verrons au sortir du confinement, beaucoup d’entreprises devront stopper l’aventure... Heureusement, pour limiter ce taux de casse, l’État et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ont mis en place de nombreux dispositifs, dont une enveloppe de 20 millions d’euros abondée par la Région Sud et la CDC, et qui a été confiée en gestion au Réseau Initiative Paca... dont fait partie Initiative Marseille Métropole (IMM). » Il précise : « L’initiative permet concrètement à tous les entrepreneurs qui s’occupent d’une entreprise de moins de 20 salariés de pouvoir bénéficier d’un prêt de trésorerie à taux 0 entre 3 000 € et 10 000 €, et remboursable avec une franchise maxi de remboursement de 18 mois : ce sera le Prêt TTPE Covid Résistance. » Les conditions requises : « Avoir son siège social en Provence-Alpes-Côte d’Azur, être autonome au sens de la réglementation européenne, avoir une entreprise de moins de 20 salariés, rencontrer des difficultés conjoncturelles liées à l’impact du coronavirus, notamment en tension de trésorerie et/ou souhaitant mettre en œuvre un projet d’investissement visant à limiter l’impact économique du coronavirus (achat de matériel de protection et de prévention, changement de filière d’approvisionnement). » Autre précision : « L’objectif du fonds est de venir aider les entreprises ayant pris les mesures d’urgence - chômage partiel, report des paiements - à rebondir et préparer une reprise de leur activité et de leur chiffre d’affaires. »

Les demandes de dossiers peuvent être déposées sur le site : initiative-sud.com/

Bruno ANGELICA