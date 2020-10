Marseille. Résidents et salariés du Groupe SOS mobilisés pour la course Algernon

Accueil > Sports > Marseille. Résidents et salariés du Groupe SOS mobilisés pour la course (...)

Ils étaient une quinzaine de résidents et salariés des établissements marseillais du Groupe SOS à courir sur la Corniche Kennedy en petits groupes ce vendredi après-midi pour la course Algernon. Si l’idée n’était pas de faire un défi sportif, tous étaient animés par une même volonté : montrer que chacun a le droit d’avoir une place dans la société, quelle que soit son origine, son parcours et ses différences.

Une quinzaine de résidents et salariés du Groupe SOS ont participé à la course Algernon à Marseille ©groupesos

© groupesos

Toujours est-il que le plaisir de participer est au rendez-vous © groupesos

Demandeurs d’asile, personnes en situation d’addiction, sans domicile fixe ou touchées par la maladie ou le handicap, ces personnes accompagnées par le Groupe SOS vivent pour beaucoup cette différence au quotidien. Ces quelques kilomètres parcourus ensemble ont permis à chacun de montrer leur désir de dépasser les barrières de la différence et de contribuer à bâtir une société inclusive. Pour la troisième année consécutive, le Groupe SOS a décidé de participer à l’Algernon qui réunit chaque année sur la Corniche 4 000 personnes porteuses de handicap, touchées par la maladie ou valides. Comme ces établissements marseillais, 6 autres structures du Groupe avec près de 100 participants au total ont couru à Antibes, Sigoyer, Saint-Léger les Mélèzes, Aspres-sur-Buech, Dax et Biscarrosse, partageant ainsi des moments de joie et d’entraide, que ce soit en fauteuil, en marchant et en courant, à l’image de ce qui se passe chaque année sur la Corniche avec les 4 000 participants que réunit cette course.

La rédaction

A propos du Groupe SOS

Avec 21 500 salariés, 550 établissements et services, le Groupe SOS est la première entreprise sociale européenne. Depuis plus de 35 ans, il met l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes dans ses 8 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition écologique, Action internationale et Action territoriale. 1.7 million de personnes bénéficient des actions du Groupe SOS chaque année. Plus d’info : groupe-sos.org