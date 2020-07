Les livres ça s’écoute aussi par Jean-Rémi Barland. Les acteurs de La Comédie-Française enregistrent des œuvres. Benjamin Lavernhe qui a gravé " Portnoy et son complexe" de Philip Roth : "j’ai envie de jouer des auteurs qui m’ont marqué en tant que lecteur et spectateur"

Accueil > Culture > Les livres ça s’écoute aussi par Jean-Rémi Barland. Les acteurs de La (...)

Benjamin Laverhne Photo Sébastien Lavoué. Comédie-Française)

Destimed : Comment vous est venu l’idée d’enregistrement cette œuvre de Philip Roth ?

Benjamin Laverhne : C’est une commande des éditions Gallimard qui m’ont contacté en me disant : « votre voix, votre humour correspondent à "Portnoy et son complexe". On a envie de travailler avec vous ». Et j’ai immédiatement accepté.

Connaissiez-vous les romans de Philip Roth ? Et qu’avez-vous pensé de « Portnoy et son complexe » ?

Je ne connaissais Philip Roth que de nom et je n’avais donc rien lu de lui. D’emblée j’ai été déstabilisé par sa prose. Ses phrases longues, interminables, sa culture new-yorkaise très éloignée de moi, et du coup dès le début cela m’a fait peur. C’était impressionnant mais fascinant aussi. J’ai adoré enregistré ce livre avec un vrai travail d’acteur consistant à faire démarrer la phrase, aller jusqu’au bout en faisant respirer les silences. Un travail à la fois précis et endurant fait de cinq ou six matinées d’enregistrement, de quatre heures chacune. Une épreuve physique, sportive et enrichissante. La difficulté était de tenir le rythme du roman fait de portes qui s’ouvrent, voire des labyrinthes où, à travers le personnage d’Alex Portnoy -33 ans brillant étudiant puis fonctionnaire en vue, ligoté par des tabous, et obnubilé par une sexualité débridée-, on passe de choses très crues, notamment en rapport avec le sexe, à des plages fictionnelles plus légères. Humour et gravité s’y entrecroisent avec quelque chose de très cinématographique. C’est un challenge pour un comédien de s’immerger dans un tel ouvrage.

Quelles sont vos lectures et quels auteurs aimeriez-vous enregistrer ?

J’ai lu très récemment « Le consentement » de Vanessa Springora et des ouvrages de Albert Cohen. J’ai adoré « Le discours » de Fabcaro, lu par Alain Chabat chez Gallimard/ Ecoutez Lire, un roman adapté par Laurent Tirrad au cinéma et dans lequel je joue. Du coup j’ai enregistré en livre audio le dernier roman de Fabcaro intitulé « Broadway ». J’aime beaucoup « Les choses humaines » de Karine Tuil, et j’aimerais enregistrer des ouvrages de Dostoïevski.

Quels auteurs aimeriez-vous jouer ?

J’aimerais m’attaquer à des auteurs et à des textes plus contemporains, des langues plus actuelles, comme « Ubu Roi » de Jarry. Et dans l’ensemble à des ouvrages qui m’ont marqué en tant que lecteur comme « L’idiot » de Dostoïevski, et de grandes pièces de Feydeau qui correspondent à mon tempérament. Je suis très éclectique mais très sensible surtout à l’inventivité chez un auteur d’un style et d’un univers hors-normes. Là encore ça me ressemble.

Propos recueillis par Jean-Rémi BARLAND

« Portnoy et son complexe » de Philip Roth (Folio/Gallimard & Livre audio lu par Benjamin Laverhne 1 CD MP3 Gallimard, collection « Écoutez lire »