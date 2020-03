Les vignerons de la Sainte-Victoire fêtent leurs médailles

Les médaillés

Côtes de Provence Sainte-Victoire

Or -rouge 2018. Domaine des Diables et MIP, cuvée Hydropathe (Puyloubier).

Or -rosé 2019. Domaine des Diables et MIP, cuvée Rose Bonbon (Puyloubier). Château Gassier, cuvée Pas du Moine 1 (Puyloubier). Cellier Lou Bassaquet, cuvée Domaine des Hautes-Restanques (Trets). Domaine Terre de Mistral Cuvée Rosalie et Cuvée Villa Rosalie (Rousset). Domaine Saint-Pancrace (Puyloubier).



Argent -rosé 2019. Domaine des Diables et MIP, cuvée Hydropathe (Puyloubier). Vignerons du Baou, cuvée Domaine Saint-Hubert (Pourcieux). Château Gassier, cuvée Pas du Moine et cuvée Pas du Moine 2 (Puyloubier). Domaine Le Loup Bleu, cuvée Croix du Sud (Puyloubier).



Côtes de Provence

Bronze -rouge 2018. Vignerons du Mont Sainte-Victoire, cuvée Les Terres Rouges (Puyloubier).

Or -rosé 2019. Vignerons du Baou, cuvée Diva (Pourcieux). Domaine des Diables et MIP, cuvée MIP Classic (Puyloubier). Clos La Neuve, cuvée 1936 (Pourrières). Château Roquefeuille, cuvée Esprit Gassier et cuvée Esprit Gassier 2 (Pourrières). Domaine Saint-Pancrace (Puyloubier). Château de Pourcieux (Pourcieux).

Argent -rosé 2019. Cave de Rousset, cuvée Pommandre (Rousset). Vignerons du Mont Sainte-Victoire, cuvée Les Terres Rouges (Puyloubier).

Bronze -rosé 2019. Vignerons du Baou, cuvée Mirabeau Pure (Pourcieux). Cellier Lou Bassaquet, cuvée Domaine Deffends Neuf (Trets). Vignerons du Mont Sainte-Victoire, cuvée Confidences (Puyloubier).

Or -blanc 2019. Vignerons du Baou, cuvée Dix neuf cent 12 et cuvée Domaine Saint-Hubert (Pourcieux). Domaine des Diables et MIP, cuvée Hydropathe (Puyloubier). Château de Pourcieux (Pourcieux).

Argent -Blanc 2019. Vignerons du Baou, cuvée Baou (Pourcieux). Domaine Le Loup Bleu, cuvée Vol de Nuit (Puyloubier).



I.G.P. Méditerranée

Argent -rouge 2018. Domaine des Masques (Saint-Antonin sur Bayon).

Or -rosé 2019. Domaine des Masques (Saint-Antonin sur Bayon). Domaine Terre de Mistral Cuvée Villa Rosalie (Rousset).

Argent -rosé 2019. Vignerons du Mont Sainte-Victoire (Puyloubier).

Or -blanc 2019. Cellier Lou Bassaquet, cuvée Fleur de Sauvignon (Trets).

Argent -blanc 2019. Cellier Lou Bassaquet (Trets).



I.G.P. Var

Or -rosé 2019. Vignerons du Baou, cuvée Gueissard (Pourcieux).

Argent -rosé 2019. Vignerons du Baou, cuvée Pure Provence (Pourcieux).