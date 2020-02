Accueil > Sports > Ligue 1. Bordeaux 0 - OM 0 : Toujours pas de victoire

Il faudra attendre la prochaine saison pour voir peut être les Olympiens s’imposer en terre girondine. Cela fait en effet quarante-trois ans que l’OM n’a pas gagné à Bordeaux. C’était le samedi 1er octobre 1977, une époque qui paraît bien lointaine aux observateurs et aux supporters. Marius Trésor qui était alors le capitaine de l’OM, donna le coup d’envoi de ce match. L’ancien international porta ensuite le maillot des Girondins. Le but refusé à Pablo, après intervention de la VAR pour une faute de main, était pourtant un bon signe. Comme le tir puissant de Basic sur la barre transversale. Mais les joueurs d’André Villas-Boas, satisfait de ce point pris au Matmut Atlantique, ne parvenaient pas à tromper la vigilance de Benoît Costil. Radonjic deux fois et Saar échouaient devant le gardien de but bordelais. Heureusement deux réflexes de Steve Mandanda ont permis aux Marseillais de garder le point du match nul. Le capitaine de l’OM sortait dans les pieds de Oudin et détournait le ballon en corner, avant la mi-temps. A quatre minutes de la fin du temps réglementaire, il se détendait sur un coup de tête puissant de Pablo qui prenait la direction de ses buts. Malgré la débauche d’énergie de Rongier et Sanson, Payet et Benedetto décevants, étaient incapables d’inscrire un but. Au classement, l’OM conserve sa deuxième place avec trois points d’avance sur Rennes. Mercredi à 21 heures, deuxième déplacement consécutif à Saint-Étienne.

Gilbert DULAC