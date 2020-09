Accueil > Sports > Ligue 1. Brest 2 - OM 3 : L’OM réussit son entrée

Florian Thauvin a été le principal artisan de la victoire de l’OM à Brest (Photo archives Wallis.fr /Laurent Saccomano)

177 jours après avoir disputé le dernier match officiel de la saison 2019-2020 en championnat à l’Orange Vélodrome, les Olympiens ont enfin renoué avec la compétition à Brest, dans le Finistère, pour la deuxième journée de Ligue 1. OM-Saint-Étienne étant remis au 17 septembre, André Villas-Boas ne manquait pas de doutes et d’incertitudes au coup d’envoi. Avec huit joueurs testés positifs à la Covid-19, les quinze derniers jours d’entraînements et de préparation avaient été très perturbés. Les deux derniers matchs amicaux au programme avaient été annulés. Si Steve Mandanda gardait les buts, Alvaro Gonzalez absent, était remplacé par le jeune argentin Léonardo Balerdi qui a effectué un match honorable. Kevin Strootman avait pris le poste de Valentin Rongier au milieu. Quant à l’attaque, elle voyait la première titularisation de Florian Thauvin depuis mai 2019 à Toulouse ! Le Champion du monde a été le principal artisan du succès de l’OM en Bretagne. En ouvrant le score d’un superbe tir enroulé du gauche et en étant passeur décisif sur les deux buts inscrits par le Croate Duje Caleta-Car. A (2-0) puis (3-1), les joueurs d’André Villas-Boas ont reculé et se sont mis la pression en concédant deux buts. L’entraîneur portugais était cependant satisfait des trois points acquis dans la douleur : « On s’est mis en difficulté à cause d’erreurs. On a souffert. Thauvin nous a manqué la saison dernière. Sa créativité associée aux qualités de Payet devrait nous permettre de faire une bonne saison. Je pense que Balerdi a les qualités pour devenir un bon défenseur central », soulignait Villas-Boas devant les caméras de la Chaîne l’Équipe. Le coach a aussi profité des cinq changements autorisés cette saison pour effectuer des modifications tactiques dans son dispositif. Après la trêve internationale de deux semaines pour la Ligue des Nations, les coéquipiers de Steve Mandanda iront au Parc des Princes défier le Paris Saint Germain le 13 septembre. Trois matchs à domicile vont suivre : Saint-Étienne le 17 septembre, Lille le 20 septembre et Metz le 26 septembre. Il est à noter, la signature du Japonais Yuto Nagatomo au poste de latéral gauche, libre de tout contrat et qui jouait en Turquie à Galatasaray, pour suppléer Jordan Amavi.

Gilbert DULAC